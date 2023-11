Avaliações do Provão Paulista começam no dia 28 de novembro

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede pública estadual e municipal terão neste ano mais uma chance de ingressarem em universidades e faculdades públicas de São Paulo. Com o Provão Paulista Seriado, esses estudantes têm mais de 15 mil vagas garantidas na USP, UNESP, Unicamp, Fatecs e na universidade virtual do Estado, a Univesp.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Ao todo, a política pública inédita lançada neste ano pelo Governo de São Paulo alcança mais de um milhão de alunos de todo o Ensino Médio. Isso porque, aqueles que hoje estão matriculados na 1ª e 2ª série também farão as provas. Quando eles concluírem o Ensino Médio, os resultados das provas anteriores serão somados e contabilizados na nota final.

O secretário estadual de Educação, Renato Feder, explica que o Provão Paulista visa realizar o sonho do aluno e de sua família no ingresso à universidade. “Estamos encurtando a distância entre o jovem da escola estadual e a universidade. Ele faz a prova dentro da escola, só concorre com os estudantes das escolas públicas, e tem o caminho garantido nos melhores cursos de medicina, direito, engenharia, economia, para as nossas excelentes universidades”, afirma.

Para facilitar ainda mais o ingresso desse estudante à universidade, todos os alunos matriculados nas escolas estaduais e municipais e nas unidades do Centro Paula Souza já estão automaticamente inscritos no Provão Paulista Seriado. Para participar da avaliação, eles devem comparecer a escola nos dias e horários determinados.

O Provão Paulista da 3ª série do Ensino Médio está marcado para os dias 28 e 29 de novembro. No primeiro dia, a prova será aplicada das 8h ao meio-dia. E no segundo, das 8h às 13h, o tempo é maior por casa da redação.

Já os alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio farão as provas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Os estudantes da 2ª série fazem a prova no período da manhã, e os estudantes da 1ª série, no período da tarde.

Todos os alunos que farão o Provão Paulista têm até o dia 8 de dezembro para registrarem as opções de cursos preferidos. Para isso, basta acessar o site: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo