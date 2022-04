Educação SP e Hospital de Amor lançam o concurso de redação de 2022

O Núcleo de Educação em Câncer do Hospital de Amor, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), deu início à 10ª edição de seu Concurso de Redação. O tema deste ano é: “Se ligue aos sinais e sintomas: o Câncer Infantojuvenil é uma possibilidade”. Podem participar estudantes do 9º ano de escolas públicas e particulares.

(Imagem Ilustrativa: David Schwarzenberg por Pixabay)

“O concurso tem por objetivo difundir o conhecimento, popularizar a ciência e estimular os jovens talentos na investigação científica para que no futuro possam gerar inovações que beneficiem toda a sociedade”, explica Gerson Lucio Vieira, coordenador do Núcleo de Educação em Câncer. “O Núcleo de Extensão de Ensino e Pesquisa do Instituto Hospital de Amor completa 10 anos com o papel de divulgar o que está sendo pesquisado na instituição para a população, para a comunidade. E o concurso de redação é uma das formas de divulgar e despertar o interesse pela medicina e pela pesquisa”, completa.

Viviane Cardoso, coordenadora da Coordenadoria Pedagógica (Coped) da Seduc-SP participou do lançamento na cidade de Barretos, e falou sobre a importância de reafirmar esta parceria com o Hospital de Amor que começou em 2016. “É um concurso que comunica os estudantes e suas famílias sobre uma questão de saúde pública, sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer. Por meio da redação, é trabalhado o Currículo Paulista, as habilidades da Língua Portuguesa, as competências de argumentação e de investigação científica e a saúde como tema transversal, contribuindo para a formação integral dos estudantes”, explica.

“A expressão e o uso da nossa linguagem é a principal ferramenta na educação dos cidadãos para que eles possam fazer análise crítica do quer que seja. Neste sentido, o concurso de redação é extremamente precioso porque vamos instrumentar os jovens por meio dos educadores inserindo o tema de saúde. Consideramos um privilégio ter essa parceria com a Secretaria da Educação. Os frutos deste trabalho vamos colhendo ao longo de muitos anos”, avalia o doutor Vinicius de Lima Vazquez, diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor.

Etapas e premiação

Na primeira fase do concurso, as escolas desenvolvem o tema em sala de aula e os estudantes produzem suas redações até 10 de junho. Na etapa seguinte, as redações passam pela banca de avaliação da escola, onde de cada 90 redações 1 é selecionada e enviada para a Diretoria de Ensino (DEs). Os textos são avaliados nas DEs, sendo que 1 de cada 20 é encaminhado para a banca de avaliação do Hospital de Amor que seleciona e divulga os cinco finalistas.

O primeiro colocado e o professor orientador ganham um notebook. Os demais colocados até o quinto lugar ganham um tablet. Todos os cinco finalistas são premiados com três dias de estágio no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Amor de Barretos, durante os quais desenvolvem várias atividades científicas e laboratoriais, além de serem estimulados a respeito da conscientização sobre os fatores ambientais que provocam o câncer e as suas medidas de prevenção.

Em 2021, 70 DEs participaram do concurso com a colaboração de 445 escolas e 722 professores, atingindo a marca de 13.293 redações.

Para mais informações: http://iep.hospitaldeamor.com.br/projetos/concurso-de-redacao.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo