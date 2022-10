Educação e Turismo divulgam aluno vencedor do projeto “Aprendendo com Turismo”

Com o objetivo de despertar a criatividade por meio da arte, alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Atibaia participaram do concurso de desenhos para o projeto “Aprendendo com Turismo”, iniciativa das Secretarias de Educação e Turismo para escolher um logo para o projeto.

O concurso premia o vencedor – aluno com desenho escolhido para representar o projeto, que ocorre todos os anos baseado na lei municipal nº 4.694/2019 – com um passeio escolar para o ganhador e sua turma. Na quinta-feira, 13 de outubro, a comissão julgadora composta por representantes das duas pastas (Educação e Turismo) analisou os desenhos encaminhados pelas escolas participantes, no Centro de Referência da Educação “Prefeito Flávio Callegari”, e escolheu o aluno vencedor, que foi homenageado em cerimônia pela Secretaria de Educação, na sexta-feira, 21 de outubro.

Desenho escolhido foi de Pietro Henrique da Silva Gonsales (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para realizar a atividade do concurso, os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental assistiram a palestras e visitaram pontos turísticos de Atibaia, com a finalidade de elaborar um desenho com base em um desses pontos. O concurso ocorreu com 13 escolas participantes do projeto, onde cada unidade escolar da Rede Municipal de Ensino escolhia um desenho para representá-la, sendo destacado de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos e encaminhavam para Secretaria de Educação para receber as notas da comissão julgadora, de 0 a 10.

O desenho vencedor escolhido para compor o logo do projeto foi de Pietro Henrique da Silva Gonsales, do 4º ano da Escola Municipal Professor Pedro de Alcântara dos Santos Silva. Os desenhos foram avaliados de acordo com os critérios de criatividade na composição visual, além da comunicação da temática e originalidade.

Como prêmio, Pietro Henrique e sua turma realizarão um passeio ofertado pela Prefeitura da Estância de Atibaia para um dos pontos turísticos da cidade escolhido em conjunto pela turma, previsto para acontecer no final do ano letivo, como forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos alunos, resultando na definição do logo do projeto para os próximos anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia