Educadores de SP dão dicas de como estudar para o Enem e o Vestibular nas férias

O desejado recesso escolar do meio do ano já chegou! Para a maioria dos estudantes, o momento será de muito descanso e lazer. Mas, quem está fazendo o terceiro ano do Ensino Médio, pode aproveitar essa pausa das atividades em julho para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as provas de vestibulares que serão realizadas no segundo semestre. Educadoras do Centro Paula Souza (CPS) explicam que tirar proveito desse momento é uma boa estratégia para se destacar nos exames, desde que haja equilíbrio entre o aprendizado e diversão.

Finalizar o ciclo escolar, se preparar para provas e lidar com a pressão de ingressar em uma universidade são situações que marcam o último ano do Ensino Médio. A supervisora da Gestão Pedagógica das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Amneris Ribeiro Caciatori, comenta que esta é uma fase estressante e cheia de cobranças. Por isso, o aluno que decide estudar nas férias precisa definir prioridades. “Criar um cronograma viável é fundamental para ter uma rotina bem-sucedida nos estudos”.

Amneris ressalta que é necessário que o aluno identifique a melhor forma de absorver os conteúdos e se organize para manter uma rotina de estudos em casa. Ela sugere começar escolhendo ferramentas de aprendizado como, por exemplo, resumos, esquemas e mapas conceituais.

A pedagoga ainda destaca as seguintes orientações para uma rotina de aprendizagem eficaz:

Monte um cronograma estabelecendo horários e o tempo que será dedicado, exclusivamente, ao estudo;

Coloque metas de curto prazo, pois assim vai gerar motivação ao ver os resultados alcançados. Um checklist pode funcionar bem para ter esse controle;

Dê preferência para estudar nos dias de semana, não ultrapassando duas horas seguidas de estudos. Quando se estuda sozinho é mais fácil se distrair, ao passar desse limite de tempo;

Defina quais conteúdos deseja priorizar no período disponível;

Aposte em resumos e esquemas visuais, pois eles ajudam a facilitar a compreensão e a memorização;

Conheça as matrizes dos exames para os quais pretende se inscrever. Ao se familiarizar com os conteúdos, você passa a ganhar confiança com o formato da prova e o estilo das questões;

Quando possível, escolha um ambiente tranquilo, iluminado e arejado, que favoreça a sua concentração.

Psicológico como aliado

De acordo com a psicóloga e professora de Ética da Etec Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes, Rosemeire de Fátima Ferraz, o cuidado com a saúde física e mental é indispensável para que o aluno alcance bons resultados em um exame. “Uma cabeça descansada terá muito mais chances de memorizar o que foi estudado, já que o desgaste da mente pode gerar dificuldade em reter informações e armazenar as memórias”, explica. Ela indica algumas estratégias para fazer com que a rotina de estudos seja um momento prazeroso. Confira:

Quando possível, marque para estudar com amigos que tenham objetivos semelhantes ao seu. Estudar em grupo traz alegria e facilita o processo de aprendizagem e memorização;

Faça pequenas paradas ao longo do dia, estique o corpo e tente praticar algumas técnicas de respiração. Estas ações são importantes para oxigenar o cérebro e promover um melhor desempenho cognitivo;

Estude nos horários em que você se percebe mais alerta. Caso sinta sono, a dica é fazer uma pausa ou alguma atividade rápida que ajude a despertar;

Tire, pelo menos, dois dias da semana para realmente relaxar e curtir as férias. Isso evita o isolamento e proporciona momentos de prazer.

“Estas são algumas dicas que contribuem para manter a rotina de estudos, sem abrir mão da qualidade de sua saúde física e metal”, destaca Rosemeire.

Para estudar para o processo seletivo das Etecs e Fatecs, o futuro candidato pode acessar as provas anteriores disponíveis no site do Centro Paula Souza.

