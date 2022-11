Enem 2022: Fui mal no primeiro dia de prova, e agora?

Para aqueles alunos que consideram não ter tido um desempenho tão bom na primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizada no último domingo (13), educadoras ouvidas pelo g1 recomendam que não desanimem e mantenham o foco nas provas de matemática e ciências da natureza no próximo domingo (20).

Elas lembram ainda que não tem como saber o resultado da prova apenas pela quantidade de respostas certas em razão do modelo de correção usado no Enem. Chamado de Teoria de Resposta ao Item (TRI), o método busca priorizar a coerência no desempenho dos candidatos. A nota não é simplesmente a soma do número absoluto de acertos.

“A mentalidade deve ser a de manter o foco e pensar que precisa dar o melhor de si. Se o estudante fizer isso, sendo o resultado esperado ou não, vai sair fortalecido e independente. Pode até ser que saia desanimado da prova, mas isso não quer dizer que não tenha se saído bem”, analisa Catarina Vasconcelos, orientadora educacional do Colégio Qi.

A CEO da edtech TRIEduc, Juliana Miranda concorda e ressalta que não dá para prever o desempenho na prova com base na quantidade de questões que acertou na prova.

“É impossível um aluno realmente saber se foi bem ou mal apenas contando a quantidade de questões que respondeu corretamente, pois as notas finais do exame são calculadas pela Teoria de Resposta ao Item, um conjunto de modelos estatísticos que atribui pontuações diferentes às questões da prova dependendo do seu nível de dificuldade e da coerência que o aluno demonstra ao responder exercícios fáceis, médios e difíceis”, diz.

Por esse motivo, as especialistas defendem que é necessário manter a concentração e não se deixar dominar pela ansiedade.

“É preciso ter em mente que ainda não acabou. Falta a segunda etapa, que é tão importante quanto a primeira. Então, os alunos devem focar no que está por vir”, diz Catarina.

Para isso, a sugestão dela é que os alunos mantenham o ritmo de estudos que tiveram na primeira fase.

“Mantenham-se concentrados, frequentem as aulas normalmente, fiquem atentos às dicas dos professores para as matérias da segunda etapa que ainda vão acontecer e revisem as disciplinas do segundo dia”.

Também vale a pena dar um pouco mais de atenção para a disciplina na qual tem maior dificuldade. “E aproveite a semana para tirar dúvidas”, completa a orientadora educacional.

Descansar faz bem

Outra coisa importante antes da última etapa é tirar um tempo para relaxar. Segundo as educadoras, é necessário que o aluno descanse e faça algo prazeroso para driblar a ansiedade.

Juliana, da TRIEduc, lista algumas orientações:

se afastar das redes sociais;

evitar comentários de outros candidatos sobre o primeiro dia de prova;

fugir de qualquer tipo de conflito;

ficar com pessoas que o deixem feliz e confortável;

fazer atividades físicas leves;

comer alimentos da sua dieta habitual;

acessar conteúdos diferentes dos aferidos no exame.

Segundo a especialista, essa estratégia ajuda o aluno se a concentrar mais e ter um desempenho melhor no dia do exame.

