Enem 2022: período de inscrição começa nesta terça-feira (10)

O prazo para a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou nesta terça-feira (10) e, logo no início da manhã, os interessados relataram problemas ao fazer a inscrição.

Por volta das 7h30 da manhã, aqueles que tentaram iniciar o processo não conseguiam sair da primeira etapa da inscrição.

(Foto: Divulgação/INEP)

Segundo reclamações publicadas no Twitter, o problema começa logo no início do processo. Depois do estudante clicar em “Inscrição”, o bot envia a mensagem “Antes de prosseguir com a inscrição, preciso que você resolva um desafio”.

No entanto, não aparece nenhuma outra mensagem. O desafio seria para reconhecer símbolos como uma impressora ou uma tesoura, com o objetivo de verificar se é realmente uma pessoa que está fazendo o processo.

O g1 procurou o Inep às 7h55 e não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Inscrição

O prazo para inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, nas versões impressa e digital, começa nesta terça-feira (10) e vai até 21 de maio.

A inscrição deve ser feita na página do participante do Enem. A taxa para quem não conseguiu isenção é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio, por boleto, PIX ou cartão de crédito.

Atenção: os estudantes que obtiveram o direito à isenção desse valor (como os alunos da rede pública) também devem se inscrever. Caso contrário, não poderão prestar o Enem.

Novidade na aplicação

Pela primeira vez, o Inep aceitará documentos digitais de identificação nos locais de prova, como:

e-Título,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e

RG Digital.

O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal — capturas de tela não serão válidas.

Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

Inglês ou espanhol? Prova impressa ou digital?

O candidato deve escolher, no ato da inscrição, se deseja que as cinco questões de língua estrangeira sejam em inglês ou em espanhol.

Também precisa sinalizar se quer fazer o Enem impresso (tradicional) ou o digital.

É importante lembrar que a versão informatizada:

também é aplicada nos locais de prova — não existe a opção de prestar o exame em casa;

traz 180 questões a serem respondidas digitalmente, mas com redação manuscrita.

Confira o cronograma

Inscrições: 10 a 21 de maio

Pagamento da inscrição: 10 a 27 de maio

Pedido de atendimento especializado: 10 a 21 de maio

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro

Disciplinas e horários

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos.

13 de novembro

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e

redação.

20 de novembro

A prova trará:

45 questões de matemática; e

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Fonte: G1.globo.com