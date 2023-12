Escola Catarina Maria dos Reis em Atibaia terá ensino em tempo integral

A Escola Municipal Catarina Maria dos Reis, no bairro dos Pintos, será mais uma unidade com ensino em tempo integral em Atibaia. A novidade foi anunciada na última semana durante visita às dependências da escola, que a partir do próximo ano contará com ensino em tempo integral da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, beneficiando aproximadamente 115 alunos com oficinas e atividades de produção de texto, contação de histórias, atividades artísticas, recreativas, esportivas, de tecnologia e muito mais. Atibaia já soma 39 escolas em período integral, atendendo mais de 5.500 alunos, e a previsão é de que em 2024 serão ampliadas mais 465 vagas em jornada integral na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em março deste ano a Prefeitura de Atibaia havia realizado a entrega da cobertura da quadra e reforma da E.M. Catarina Maria dos Reis. No último dia 16 de novembro a Prefeitura de Atibaia também entregou a revitalização e ampliação da Escola Municipal Educador Paulo Freire, no bairro da Usina. As obras realizadas na unidade incluíram não só a reforma do prédio antigo da escola, mas também a construção de um novo espaço com mais de 400 m² de área, além de uma piscina com vestiários – todas intervenções que possibilitarão implantar, na unidade no próximo ano, o ensino em período integral do Ensino Fundamental.

Atualmente, com 16.043 alunos na rede municipal, do total de 63 unidades escolares, 39 são de tempo integral, com os estudantes permanecendo o dia todo na unidade; 16 contam com jornada ampliada (contraturno), com os alunos realizando atividades extracurriculares em alguns dias e períodos da semana; e 8 possuem jornada parcial, com os alunos permanecendo na unidade apenas um período do dia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia