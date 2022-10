Jornada Literária contará com apresentação de peça teatral e encontro com autor nesta semana

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, está promovendo mais uma edição da Jornada Literária, que conta com uma programação especial voltada aos estudantes e profissionais da Rede Municipal de Ensino. No decorrer da primeira semana do evento, iniciado na última segunda-feira (3), as atividades envolveram os alunos da Pré-escola. E a Jornada Literária 2022 segue até o dia 25 de outubro no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro) e até 31 de outubro nas unidades escolares, creches municipais e comunitárias, com o objetivo principal de desenvolver habilidades de leitura e escrita das crianças a partir de atividades realizadas pelos professores e alunos no ambiente escolar.

Ao longo da Jornada Literária os estudantes recebem livros dos autores utilizados durante as atividades/vivências, além de diversos títulos de literatura para intensificar o aprendizado e formar o próprio acervo literário. Além da escolha de livros, todos os alunos participam de uma peça teatral e de um encontro junto aos autores de literatura infantil. Nas creches, os bebês e crianças pequenas recebem uma oficina cênica, atendendo às especificidades dessa fase tão importante para o desenvolvimento.

Nesta semana, a programação da Jornada Literária contará com apresentação de peça teatral e encontro com autor de literatura infantil para estudantes do Ensino Fundamental e EJAI, no Cine Itá Cultural, além de Contação de Histórias para o público das creches municipais e comunitárias, nas próprias unidades escolares.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Participam da Jornada Literária 2022 os autores: Alessandra Roscoe (creche e pré-escola), Marília Pirillo (1º ano), Tino Freitas (2º ano), Jonas Ribeiro (3º ano), Leo Cunha (4º ano), Eraldo Miranda (5º ano) e Jonas Ribeiro (EJAI).

Destinada aos alunos da Pré-escola, Ensino Fundamental, Creches e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), bem como profissionais da área de Educação, a Jornada Literária busca envolver toda a comunidade na sua realização, que voltou a ser presencial depois de dois anos de atividades on-line. A iniciativa integra o Projeto Ler e Escrever: Fonte do Saber, validado no ano de 2016 como política pública em Atibaia por sua relevância para a cidade ao incentivar a leitura em todos os segmentos da Educação Básica.

Jornada Literária 2022 – Programação:

Apresentação de peça teatral e encontro com autor de literatura infantil

10/10 a 25/10 – Ensino Fundamental e EJAI – Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro)

Contação de Histórias

10/10 a 31/10 – Creches municipais e comunitárias – unidades escolares

18/10 – Terça-feira

Encontro com profissionais da Educação Municipal “Projeto de vida e felicidade”, com o autor, professor e mestre em psicologia educacional e do desenvolvimento humano, Leo Fraiman, às 18h15, no Cine Itá Cultural. A palestra, aberta ao público, também terá transmissão on-line no canal da Prefeitura no YouTube ( https://www.youtube.com/c/Prefeitura )

22/10 – Sábado

Apresentação teatral “A princesa e a ervilha”, no Cine Itá Cultural, às 15h (evento aberto ao público)

25/10 – Terça-feira

Apresentação destinada aos alunos da EJAI e aos profissionais da Educação, no Cine Itá Cultural, às 19h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia