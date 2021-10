Escolas municipais de Atibaia retomam aula 100% presencial a partir de quarta-feira (3)

A Secretaria de Educação de Atibaia informa que as escolas da Rede Municipal de Ensino atenderão no formato presencial com 100% de seus alunos, a partir do próximo dia 3 de novembro, não havendo mais o revezamento de turmas que vigorava devido à pandemia de Covid-19.

O retorno presencial ainda será facultativo para as famílias que assim desejarem, desde que assinem declaração se comprometendo a realizar as atividades remotas que serão mantidas através de plataforma digital e entrega de atividades impressas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A retomada progressiva das aulas presenciais seguiu as orientações do Centro de Operações de Emergência Covid-19 do município, demais autoridades de saúde e Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Educação, o retorno das aulas com 100% da capacidade das salas de aula é um importante passo na retomada da Educação para reduzir os impactos causados pela pandemia no aprendizado e desenvolvimento dos alunos. A pasta alerta que somente com responsabilidade e engajamento de todos os envolvidos é possível continuar oferecendo ambientes controlados e favoráveis ao desenvolvimento das crianças.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia