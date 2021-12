Estudantes da rede estadual optam por itinerários formativos integrados

Estudantes da 1ª série da rede estadual confirmam a rematrícula e definem os itinerários formativos de maior interesse. A partir de 2022, todas as 3,7 mil escolas estaduais de ensino médio vão ofertar, para a 2ª série, pelo menos dois itinerários formativos, que contemplem as quatro áreas do conhecimento – Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza -, além da formação técnica ou profissional via Novotec.

No total, 403,5 mil estudantes concluíram o processo via Secretaria Escolar Digital (SED) ou aplicativo Minha Escola, onde puderam ranquear os aprofundamentos curriculares preferidos, conforme alinhamento entre o projeto de vida individual alinhado à relação ofertada nas escolas, que foi desenvolvida através da manifestação de interesse ocorrida em julho.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A lista foi liderada pelos itinerários integrados. Ciências Humanas e Linguagens (Cultura em movimento: diferentes formas de narrar a experiência humana), com 87,9%, foi o mais citado no acumulado. A segunda colocação ficou com Ciências da Natureza e Matemática (Meu papel no desenvolvimento sustentável), com 74,2%. Linguagens e Ciências da Natureza (Corpo, saúde e linguagens) fechou a relação dos três primeiros, com 43,3%. Matemática e Ciências Humanas (#quem_divide_multiplica) e Linguagens e suas tecnologias (#SeLigaNaMídia) apareceram na sequência, com 31,5% e 28,8%, respectivamente. Entre as opções de formação técnica, destaques para Informática para Internet e Administração.

“A escola passa a fazer mais sentido para o futuro dos nossos estudantes. Os itinerários formativos exercem papel fundamental para que os jovens se sintam ainda mais preparados para os desafios que virão, seja na conquista de melhores oportunidades no mercado de trabalho ou para o ingresso no ensino superior. Isso porque os aprofundamentos propostos também ofertam conhecimentos exigidos pelos exames vestibulares”, analisa o Secretário da Educação, Rossieli Soares.

Possibilidades

O Ensino Médio de São Paulo começou a ser implementado neste ano para os estudantes da 1ª série da rede de ensino estadual, com a oferta dos 12 componentes da Formação Geral Básica – FGB (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia), alinhada à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e ao Currículo em Ação, além do Inova Educação (Eletivas, Projeto de Vida e Tecnologia e Inovação), a possibilidade de escolha dos itinerários formativos a serem estudados na 2ª série, em 2022, conforme projeto de vida, e acesso à formação técnica, via Novotec.

Portal destaca novos conteúdos sobre os itinerários formativos

Conteúdos multimídia e melhor experiência de navegação estão entre as novidades do portal do Ensino Médio de São Paulo. Além de textos explicativos, gestores, professores, estudantes e toda a comunidade escolar terão acesso a vídeos que oferecem uma dimensão mais didática dos itinerários formativos, que objetiva oferecer estudos mais conectados ao projeto de vida dos estudantes, com foco no desenvolvimento integral e melhor preparação para o ensino superior e o mundo do trabalho.

O Aprofundamento Curricular está organizado em seis unidades curriculares (UC). Cada unidade curricular é composta por 10 aulas semanais, com duração de um semestre. Na 2ª série, o estudante terá uma unidade curricular por semestre. Na 3ª série, a partir de 2023, serão duas unidades curriculares por semestre.

O site também apresenta uma página que aborda a inserção dos aprofundamentos nas matrizes curriculares, com informações bem detalhadas e a organização dos componentes curriculares para 2022 e 2023. O Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) também foi aprimorado para potencializar a experiência de aprendizagem dos profissionais da Educação.

A plataforma ganhou uma área específica com vídeos gravados pelo Centro de Mídias São Paulo (CMSP). Os conteúdos audiovisuais estão organizados em trilhas para cada uma das dez opções de Aprofundamento Curricular. O objetivo é que os profissionais da Rede se sintam mais preparados para desenvolver as competências e habilidades dos componentes durante as aulas. Confira em novoensinomedio.educacao.sp.gov.br.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo