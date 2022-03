Estudantes da rede estadual podem se inscrever gratuitamente no São Paulo Jogos de E-Sports 2022

Estudantes da rede estadual podem se inscrever gratuitamente para a edição do São Paulo Jogos de E-Sports 2022 a partir desta segunda-feira (14). Os interessados podem acessar o site ou o aplicativo oficial da competição e optar por até quatro modalidades de jogos eletrônicos: Free Fire, FIFA, Tom Clancy’s Rainbow Six e Just Dance. O término do prazo varia conforme as opções. A iniciativa também é destinada a estudantes do ensino básico e superior das redes municipais e privada do Estado.

(Foto: Reprodução/ Governo do Estado de São Paulo)

A segunda edição do torneio estudantil de esportes eletrônicos será dividida em uma primeira fase qualificatória on-line, com partidas sempre aos finais de semana, e outra eliminatória presencial, com quatro sedes possíveis na cidade de São Paulo e uma no interior. A única exceção é a competição de Just Dance, que ocorrerá somente nas quatro etapas presenciais na cidade de São Paulo. Os melhores competidores disputarão os troféus de campeões e as premiações (que serão anunciadas em breve) em 26 de junho, no Ginásio do Ibirapuera.

As partidas da primeira fase serão disputadas pela internet, entre 2/4 e 8/5, seguidas das fases presenciais, que acontecem de 15/5 a 12/6 e contarão com transmissões ao vivo em plataformas digitais a serem anunciadas e com a participação de narradores e comentaristas de peso. Confira o calendário:

Qualificatória on-line:

• Free Fire (eliminatória 1) – 2/4 e 3/4

• FIFA – 9/4 e 10/4

• Free Fire (eliminatória 2) – 23/4 e 24/4

• Rainbow Six Siege – 30/4 e 1/5

• Free Fire (eliminatória 3) – 07/05 e 08/05

Eliminatória presencial (detalhes serão revelados em breve):

• Etapa Interior de São Paulo – 14/5 e 15/5

• Etapa Zona Sul de São Paulo – 21/5 e 22/5

• Etapa Zona Norte de São Paulo – 28/5 e 29/5

• Etapa Zona Leste de São Paulo – 4/6 e 5/6

• Etapa Zona Oeste de São Paulo – 11/6 e 12/6

Final presencial (detalhes serão relevados em breve):

• Ginásio do Ibirapuera – 26/6

Organizado pela Nomad Esports, o evento conta com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Esportes. Mais sobre: spjogosdeesports.com.br

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo