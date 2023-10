Etec Atibaia está com inscrições abertas para Vestibulinho 2024

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o Vestibulinho 2024, processo seletivo para ingressar no primeiro semestre de 2024 em uma das vagas de ensino profissional e tecnológico oferecidas pelas unidades espalhadas por todo o estado. A Etec de Atibaia oferece Ensino Médio com habilitação profissional – são diversas opções, e cursos técnicos gratuitos nas modalidades presencial e a distância. As inscrições vão até as 15h do dia 8 de novembro de 2023, exclusivamente pelo site: www.vestibulinhoetec.com.br .

ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi, Atibaia (Foto: Reprodução)

Na Etec Professor Carmine Biagio Tundisi, localizada no Jardim Cerejeiras, há turmas presenciais de manhã e à tarde do Ensino Médio para as habilitações em Administração, Marketing e Desenvolvimento de Sistemas. No período da noite, também na modalidade presencial, as vagas são para Ensino Médio com habilitação em Recursos Humanos e para o curso de técnico em enfermagem. Na modalidade a distância (EAD), as oportunidades são para cursos de técnico em Administração, Comércio, Secretariado, Guia de Turismo, Transações Imobiliárias e Desenvolvimento de Sistemas, além do curso de especialização em Gestão de Projetos.

Os exames presenciais do Vestibulinho estão previstos para acontecer no dia 10 de dezembro de 2023, às 13h30, e os locais de prova serão divulgados no dia 6 de dezembro, no site do Vestibulinho. A prova avalia competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II nas áreas de Linguagens (Português), de Matemática, de Ciências Humanas (Geografia e História) e de Ciências da Natureza, sendo composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha.

Administradas pelo Centro Paula Souza, maior instituição de ensino profissional da América Latina, as Etecs destacam-se por oferecer ensino técnico gratuito e de qualidade, com foco no mercado de trabalho, posicionando-se entre as escolas públicas mais bem avaliadas no Enem, Ideb e Pisa. O pagamento da taxa de inscrição, Sistema de Pontuação Diferenciada, divulgação dos gabaritos e outros detalhes da realização do exame estão no Manual do Candidato, disponível no site do Processo Seletivo Vestibulinho 1º semestre 2024: www.vestibulinhoetec.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia