Etecs divulgam cursos com maior procura no Vestibulinho

No processo seletivo para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) no primeiro semestre do próximo ano, 1.221 candidatos se inscreveram para disputar as 40 vagas oferecidas na Etec de Guarulhos para o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, no período da manhã, o que corresponde a 30,53 pessoas disputando uma vaga.

(Imagem Ilustrativa:javier trueba por Unsplash)

O mesmo curso teve alta procura nas Etecs Bento Quirino (17,29 c/v), de Campinas, Zona Leste (16,00), da Capital, Lauro Gomes (15,53 c/v), de São Bernardo do Campo, e Praia Grande (15,50c/v), na Baixada Santista.

Entre os cursos técnicos, Enfermagem segue como o mais procurado. O maior índice de candidatos por vaga é da Etec Carlos de Campos, da capital: 13,90 c/v.

A Etec Doutora Ruth Cardoso, de São Vicente, teve a maior demanda para o Ensino Médio com itinerário formativo em Linguagens e suas Tecnologias, com 10,48 candidatos por vaga.

Já a maior demanda pela modalidade Articulação dos Ensinos Médio-Técnico e Superior (AMS) foi registrada na Etec Zona Leste, da Capital, com 10,55 c/v no curso AMS em Desenvolvimento de Sistemas.

Mais de 266 mil candidatos se inscreveram para o exame, que será realizado no dia 18 de dezembro, a partir das 8 horas. A demanda por curso e unidade está disponível no site www.vestibulinhoetc.com.br.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo