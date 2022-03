Etecs e Fatecs: provas estão de volta ao processo seletivo

Depois de dois anos, os candidatos a ingressar nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais no segundo semestre deste ano voltarão a fazer prova de seleção presencialmente.

Os exames haviam sido substituídos pela análise de histórico escolar no segundo semestre de 2020, respeitando as medidas de distanciamento social recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, a fim de controlar a disseminação da Covid-19.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A volta das provas foi considerada apropriada pelo Centro Paula Souza (CPS) levando-se em conta o alto índice de pessoas imunizadas e a redução do número de casos de infectados. Segundo dados oficiais, o Estado de São Paulo já aplicou mais de 99,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

Nos próximos meses, o CPS divulgará as informações sobre o calendário das avaliações, vagas e cursos que serão oferecidos.

O Vestibular para o segundo semestre de 2021 ofereceu 18.160 vagas para 86 cursos de graduação tecnológica das Fatecs, distribuídas em todas as regiões do Estado.

No Vestibulinho foram oferecidas 45.986 vagas para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica, destinadas às Escolas Técnicas e às classes descentralizadas (unidades que oferecem um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação.

Mais informações sobre a avaliação para ingresso nas Etecs e Fatecs serão divulgadas em breve no site e nas redes do CPS.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo