Fatec e Etec oferecem 4 mil vagas para cursos no Vale do Paraíba e região bragantina

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) e a Escola Técnica Estadual (Etec) estão com mais de 4 mil vagas abertas no Vale do Paraíba e região bragantina.

Os interessados em fazer o vestibular da Fatec podem se inscrever até o dia 7 de junho pelo site. Já os estudantes que desejam se matricular nas ETECs devem se inscrever no vestibulinho até o dia 2 de junho, também pela internet.

(Foto: Divulgação/ Centro Paula Souza)

A seleção dos candidatos para os dois processos seletivos será pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Segundo o Centro Paula Souza, que administra as Fatecs e Etecs do estado, a mudança de critério foi adotada desde o início da pandemia da Covid-19 com a finalidade de evitar novas contaminações pela doença.

Vagas nas Fatecs

São oferecidas 1.800 vagas na região:

Bragança Paulista (240 vagas)

Cruzeiro (200 vagas)

Guaratinguetá (320 vagas)

Jacareí (80 vagas)

Pindamonhangaba (240 vagas)

São José dos Campos (400 vagas)

São Sebastião (160 vagas)

Taubaté (160 vagas)

Vagas nas Etecs

Ao todo, são oferecidas 2.240 vagas nas unidades das Etecs das seguintes cidades:

Atibaia

Caçapava

Cachoeira Paulista

Caraguatatuba

Cruzeiro

Guaratinguetá

Jacareí

Lorena

Pindamonhangaba

São José dos Campos

São Sebastião

Taubaté

Ubatuba

Fonte: G1.globo.com