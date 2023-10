Vestibulinho das Etecs divulga resultado do pedido de redução da taxa de inscrição

A partir das 15 horas desta quarta-feira (18), estará disponível no site vestibulinhoetec.com.br o resultado das solicitações de redução de 50% da taxa de inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Quem for contemplado com o benefício deve fazer a inscrição no Vestibulinho, pela internet.

Entre os dias 19 e 20 é possível entrar com recurso aos pedidos indeferidos. O resultado da análise será divulgado em 27 de outubro, a partir das 15 horas, também no portal processo seletivo.

(Foto: Centro Paula Souza)

As Etecs administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, atendem atualmente mais de 226 mil alunos.

Inscrições

O Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2024 oferece 91.913 vagas para Cursos Técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo. Os cursos, vagas e unidades participantes estão disponíveis no site.

Para fazer a inscrição é preciso preencher a ficha disponível no menu “Área do candidato” e efetuar o pagamento da taxa. O valor deve ser pago em dinheiro em qualquer agência bancária ou via internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta getnet disponível no site oficial do processo seletivo, com cartão de crédito, até o dia 8 de novembro, às 15 horas.

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet.

As Etecs oferecem acesso à internet e a computadores a quem quiser fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental 2, ou equivalente, integralmente na rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É preciso verificar na portaria quem tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência, deve indicar na Ficha de Inscrição eletrônica que necessita de condições especiais para fazer a prova e encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, pelo link específico na ficha disponível na internet, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 8 de novembro.

O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social, deve dar essa informação no ato da inscrição, no campo específico, sem abreviações. Também é preciso enviar durante o período de inscrição, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo