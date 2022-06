Governo de São Paulo autoriza abertura de concurso público para Etecs e Fatecs

O governo de São Paulo anunciou que vai realizar um concurso público para contratação de professores e servidores das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza (CPS).

Segundo o Executivo paulista, mais de 2,7 mil vagas devem ser disponibilizadas no processo seletivo, previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano e com chamamento a partir de 2023. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado da última terça-feira (14).

(Foto: Reprodução)

Serão abertas 993 vagas para professores de Ensino Médio e Técnico e 594 para docentes de Ensino Superior, além de 887 agentes técnicos e administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em planejamento educacional. Outras 80 vagas de professores remanescentes de concursos anteriores também serão reaproveitadas, de acordo com o Centro Paula Souza.

Remuneração

Os candidatos aprovados no concurso terão contrato por prazo indeterminado. Os professores de Ensino Médio ou Técnico das Etecs recebem remuneração inicial de R$ 4.685,08, considerando teto de 34 horas/aula semanais. Já nos cursos superiores das Fatecs, os salários iniciais para professores são de R$ 7.794,43, com atribuição máxima de 29 horas/aula semanais.

Para a vaga de agente técnico e administrativo (nível médio), o salário inicial é de R$ 1.689,53. No caso de analista de suporte e gestão (bibliotecário), de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 3.068,65. E para o especialista em planejamento educacional, obras e gestão (nível superior), o salário inicial é de R$ 4.737,56.

As datas e informações sobre o concurso público das Etecs e Fatecs devem ser anunciadas em breve pelo governo paulista.