Concurso da rede estadual de SP para contratar 15 mil professores acontece neste domingo (6)

Os candidatos inscritos no concurso que vai contratar 15 mil professores efetivos para a rede estadual de São Paulo realizam a prova neste domingo (6). A avaliação terá a duração de 4 horas e ocorrerá em dois horários, dependendo da disciplina escolhida. Os portões serão abertos 1 hora antes do início das provas e fechados pontualmente no horário estabelecido. É recomendado chegar ao local com uma hora de antecedência para evitar imprevistos.

No período da manhã, o certame terá início às 8 horas para os candidatos que prestarão para as disciplinas de artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. No período da tarde, o início do exame será às 15 horas para aqueles que escolheram as disciplinas de ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

A prova objetiva será composta por 30 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sendo apenas uma correta, e seguirá o conteúdo programático estabelecido. Já a prova discursiva terá duas questões relacionadas aos temas do Currículo Paulista e à metodologia e estrutura de ensino. Cerca de 290 mil candidatos inscritos disputarão as 15 mil vagas, distribuídas por todas as regiões do estado.

Os locais de prova estão disponíveis no site da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/SEED2301). A fim de garantir que o exame ocorra tranquilamente, é importante seguir as seguintes orientações:

É responsabilidade do candidato confirmar o local do exame;

Recomenda-se chegar ao local da prova com uma hora de antecedência, para localizar a sala e a carteira;

Após o início da prova, é obrigatório permanecer na sala por, no mínimo, três horas.

É imprescindível levar uma caneta esferográfica de tinta preta;

O candidato deve apresentar um documento de identidade original, com foto, em boas condições de visibilidade, para conferência das informações.

O gabarito oficial será divulgado na próxima terça-feira, 8 de agosto, a partir das 10 horas, no site da Fundação VUNESP.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo