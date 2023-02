Governo de SP anuncia reajuste do piso salarial dos professores da rede estadual

O Governo de São Paulo anunciou o reajuste dos salários dos professores da rede estadual ao novo piso nacional. A adequação foi anunciada na segunda-feira (13), durante evento que contou com a participação do vice-governador Felicio Ramuth e do secretário estadual da Educação, Renato Feder.

(Imagem Ilustrativa: giovannacco por Pixabay)

A medida ajusta os salários dos professores que recebem menos de R$ 4.420,55 pela jornada de 40 horas semanais. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplicará o valor do piso nacional para docentes do antigo plano de carreira retroativamente a janeiro. O pagamento será em folha suplementar. Serão contemplados 109,5 mil docentes da rede estadual, que receberão, em média, um valor adicional de R$ 700.

Para os professores que estiverem enquadrados em faixas e níveis, cujos valores resultem inferior ao do piso nacional, será concedido abono complementar proporcional. E para os docentes que optaram pela Nova Carreira, aprovada em 2022, a remuneração inicial permanece em R$ 5 mil. A atual gestão da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo segue trabalhando para valorizar as carreiras do magistério.

Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo