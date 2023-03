Prefeitura quer empréstimo de R$ 38 milhões para construir CIEM 3

O vereador Julio Cuba apresentou um requerimento na sessão da Câmara da última terça-feira, 28 de fevereiro, denunciando a gestão da Prefeitura na construção do Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM 3.

Segundo o vereador, a Prefeitura está divulgando informações sobre o andamento das obras na imprensa e em suas redes sociais, mas encaminhou para aprovação dos vereadores um projeto solicitando autorização para um novo empréstimo no valor de R$ 38 milhões com o Banco do Brasil, a fim de dar continuidade na construção da unidade educacional.

Obras para construção do CIEM 3 (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Atibaia)

Julio questionou a gestão do prefeito e ressaltou que, no ano passado, os vereadores já haviam aprovado um empréstimo de R$ 60 milhões para obras de infraestrutura e construção de UBS. O vereador destacou que não é contra a construção do CIEM 3, mas acredita que o endividamento da cidade para os próximos prefeitos pagar não é a melhor solução, e que a Secretaria de Educação tem o maior orçamento da cidade e recursos suficientes para a construção da unidade educacional.

“Este requerimento, portanto, é um alerta à gestão municipal, para que trabalhe de forma mais eficiente e transparente, utilizando melhor os recursos públicos e garantindo que sejam utilizados de forma responsável”, afirmou Julio Cuba.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia