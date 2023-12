Governo de SP e Sebrae organizam ‘aulão’ de empreendedorismo para estudantes

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) se uniram para um aulão de empreendedorismo, o Festival Anota Aí Propósito e Autonomia. Todos os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio estão convidados a participar do encontro, que acontece nesta sexta-feira (8), transmitido por meio do Centro de Mídias.

Mais de 1,5 milhão de estudantes podem participar do festival. O Anota Aí será transmitido em três canais do Centro de Mídias da Educação: anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Grêmios Estudantis. A Educação enviou boletins com o convite às 91 diretorias de ensino para que estudantes estejam conectados ao festival.

Para o Anota Aí, a Seduc e o Sebrae reunirão especialistas que trarão temas atuais e cotidianos aos adolescentes às rodas de conversa para incentivar a autoestima, a autonomia, o desenvolvimento pessoal e profissional e atuação produtiva dos participantes do festival.

Confira a programação do Festival Anota Aí:

Dia 8 de dezembro

Das 14h às 15h30: Fato ou Fake – A Era da Desinformação

Palestrante: Marcelo Salles

Objetivo: Momento de reflexão e troca da apropriação do pensamento crítico sobre a era digital, com abordagem dos seguintes itens: a colaboração da educação no reconhecimento das fakes news e a importância do pensamento crítico no ambiente informacional e mídias.

Das 14h30 às 15h: IA – Revolução ou Modinha?

Palestrante: Gil Giardeli

Objetivo: O que é Inteligência Artificial? O que isso interfere no nosso dia a dia? É possível utilizar a IA para projetar seu futuro? A Inteligência Artificial está transformando o cenário mundial?

Das 15 às 17h: Painel Educação para Todos – Roda de conversa para abordar os temas de educação financeira, econômica e educação continuada

Palestrantes: Augusto Alencar e Edgard Gouveia Júnior

Objetivo: Bate-papo sobre educação financeira com Augusto Alencar, serão abordados temas como o controle de finanças pessoais e contribuição da educação financeira para o desenvolvimento pessoal. E conversa com Edgar Gouveia Júnior, na qual os estudantes serão provocados a desenvolver ações para a geração de oportunidades e conectividade.

17h: Encerramento do festival Anota Aí

Educação financeira na matriz curricular

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai incluir aulas de educação financeira no currículo das três séries do Ensino Médio e dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. A proposta visa ampliar o aprendizado de matemática e permitir aos estudantes construir uma relação saudável com o dinheiro ao longo da vida.

No total, 1,8 milhão de estudantes terão acesso às aulas, com material didático construído pela Coordenadoria Pedagógica (Coped) da Educação de SP. Estudantes dos dois últimos anos do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio terão duas aulas semanais dessa disciplina.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo