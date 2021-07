Governo de SP lança o Bolsa do Povo Educação, com benefício de R$ 500

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (14) o início das inscrições para o programa Bolsa do Povo Educação. A iniciativa irá contratar 20 mil responsáveis de alunos da rede estadual de ensino para prestar apoio geral às escolas, com um benefício mensal de R$ 500 por mês durante seis meses. Eles vão atuar principalmente no acompanhamento de protocolos sanitários, garantindo o retorno presencial seguro para estudantes e funcionários.

As inscrições acontecem de 19 a 31 de julho e podem ser feitas pelo site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/. A medida faz parte de uma série de anúncios do Governo do Estado para o enfrentamento das condições adversas geradas por conta da pandemia do coronavírus.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O Bolsa do Povo Educação tem como principal objetivo auxiliar as famílias a superar os desafios educacionais e financeiros provocados pela pandemia e ampliar o envolvimento de toda a comunidade escolar, reforçando vínculos entre alunos, professores e servidores da Educação e gerando novos postos de ocupação.

Com a medida, o Governo de São Paulo vai proporcionar novas ocupações, ampliar a qualificação profissional, gerar renda para parte da população desempregada e aumentar as equipes escolares, mobilizando mais pessoas em prol da Educação.

“O programa é uma medida muito importante, tanto para as escolas quanto para as famílias que mais precisam. Temos trabalhado muito no Governo de São Paulo para apoiar a todos, na área social, inclusive na alimentação escolar, servindo marmitas para os alunos”, afirmou Rossieli Soares, Secretário Estadual da Educação.

Para participar é necessário:

Ser responsável legal por aluno da rede estadual (um responsável por família);

Estar desempregado há pelo menos três meses;

Ter entre 18 e 59 anos;

Morar próximo à unidade escolar (raio de dois quilômetros).

São critérios preferenciais:

Estar cadastrado no CadÚnico;

Ser mãe de aluno da rede estadual;

Ter filho estudando na escola de interesse;

Proximidade entre endereço residencial e escola;

Maior idade.

Após as inscrições, os candidatos serão entrevistados pelas próprias unidades de ensino. Depois da aprovação das escolas, as Diretorias de Ensino vão fazer a validação para efetivar contratações a partir de 16 de agosto.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo