Inscrições para cursos de qualificação para alunos da rede estadual com bolsas de R$ 150 vão até domingo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo irá disponibilizar um auxílio de R$ 150 mensais, durante quatro meses, para estudantes de cursos de capacitação do Programa Novotec Expresso.

As inscrições estão abertas até este domingo (15) para alunos do ensino médio da rede pública do estado e ETECs. A expectativa da pasta é oferecer até 30 mil bolsas para as 37,8 mil vagas disponíveis.

“Os jovens do ensino médio vão ter uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho nesse momento pós-pandêmico. Então a qualificação profissional pode ajudar muito a terem mais facilidade e oportunidade de gerar renda”, afirma Daniel Barros, subsecretário de Desenvolvimento Econômico.

A estudante Ana Júlia de Abreu afirma que os cursos ajudam na preparação para o futuro.

“Minha mãe sempre me inspira e fala para fazer os cursos, porque assim eu vou chegar muito longe e eu quero continuar. Se Deus quiser, vou continuar na área de RH ou de gestão de Turismo, que é uma área que eu gosto também”, afirma.

Inscrições

O Novotec Expresso não possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos com ensino fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga. Quando há mais inscritos do que vagas, o critério de classificação é a paridade de gênero dentro das turmas.

A inscrição pode ser feita no site do programa (www.novotec.sp.gov.br).

Ao acessar o site, basta fazer um cadastro e selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis. As aulas têm previsão de início em 30 de agosto.

Para receber a bolsa, os jovens elegíveis não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. No caso dos jovens de 14 e 15 anos, é necessária a indicação de um responsável para o recebimento da bolsa, e a renda familiar deve ser de até três salários mínimos.

Veja os cursos oferecidos:

Ajudante de Logística

Assistente Financeiro

Atendente de Farmácia

Auxiliar de Vendas

Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho

Excel Aplicado à Área Administrativa

Gestão de Pequenos Negócios

Gestão de Projetos com MS Project

Gestão de Projetos Sociais

Office 2019

Rotinas de Recursos Humanos

Técnicas de Atendimento

Computação em Nuvem

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário

Introdução a Banco de Dados

Introdução ao Desenvolvimento em Java

Jogos Digitais

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais

Programação Básica para Android

Segurança no Mundo Digital

Agente Cultural

Auxiliar de Projetos Gráficos

Edição de Vídeo para Youtube

Introdução à Animação Digital

Photoshop e CorelDRAW – Tratamento de Imagem e Ilustração

Digital

Introdução à Jardinagem

Paisagismo – Técnicas e Projeto

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior.

A modalidade será ofertada nos formatos online e semipresencial, a depender do que estiver disponível em cada região. As aulas remotas são feitas ao vivo por meio de plataformas digitais e os encontros presenciais são feitos na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.

No total, há 37.810 vagas abertas em todas as regiões administrativas, com 28 opções de cursos.

