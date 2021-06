Jogo online ajuda alunos na escolha de áreas dos itinerários formativos do Ensino Médio

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou o catálogo de itinerários formativos do aprofundamento curricular do Novo Ensino Médio. Os itinerários serão ofertados pelas unidades escolares para possibilitar ao estudante escolher, conforme interesse individual, aprofundar conhecimentos em uma ou mais áreas de conhecimento ou na formação técnica e profissional.

Agora, os estudantes da 1ª série do ensino médio de todo Estado devem responder a manifestação de interesse sobre os itinerários, disponível até o dia 8 de julho no site da Secretaria Escolar Digital (SED), para que assim cada escola possa escolher o que mais se adapta a sua realidade conforme o interesse.

Para incentivar a participação dos estudantes nesta movimentação tão importante, o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino (DE) de Jacareí desenvolveu um jogo online para os estudantes. Criado pelos professores Allan Douglas de Oliveira (História) e Vítor Leme Piedade (Filosofia) o “Desafio Itinerário Formativo” está disponível no link: https://view.genial.ly/60ca2d5ef63b320d5ee37b26/interactive-content-desafio-itinerario-formativo .

“O jogo tem quatro fases. Na primeira, o aluno leva em consideração seu projeto de vida e escolhe o que gosta de fazer; na segunda fase, são as áreas de conhecimento, com memes que ajudam os estudantes a fazer uma reflexão; na terceira fase, são apresentadas perguntas cujas respostas levam para a área de conhecimento que mais combina com o perfil de cada um. Na última parte do jogo, o aluno é convidado a preencher o formulário da SED”, explica Oliveira.

O Núcleo Pedagógico incentiva os professores a utilizarem esta ferramenta durante as aulas e auxiliarem os alunos em suas escolhas. Na última segunda-feira (21) a DE de Jacareí também realizou um live para falar sobre o Novo Ensino Médio e esclarecer as dúvidas dos estudantes sobre o tema.

“Aqui na nossa Diretoria já tínhamos antecipado as discussões sobre o Novo Ensino Médio com professores e coordenadores, agora estamos explicando para os alunos e dando o apoio necessário para que entendam e façam suas escolhas”, disse Oliveira.

Sobre o Novo Ensino Médio

O Estado de São Paulo é o primeiro do Brasil a implementar o Novo Ensino Médio em todas as escolas da rede. A implementação do novo currículo começou no ano letivo de 2021 para os mais de 450 mil alunos matriculados na 1ª série em mais de 3,6 mil escolas estaduais de São Paulo.

Composto por duas partes, Formação Geral Básica e Itinerários Formativos, o Novo Ensino Médio irá contribuir para o desenvolvimento do protagonismo e do projeto de vida dos estudantes, com garantia de uma formação básica comum a todos, acrescida da oportunidade de escolha no aprofundamento curricular.

Os itinerários formativos que serão implementados nas escolas estaduais são compostos pelos três componentes curriculares propostos pelo Inova Educação (Projeto de Vida, Eletivas, Tecnologia e Inovação) e pelo aprofundamento curricular – apenas na segunda e terceira séries. Este item é composto por quatro opções nas áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e seis opções de áreas integradas (Linguagens e Matemática, Linguagens e Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, além de Ciências Humanas e Ciências da Natureza). O estudante ainda poderá optar pela formação técnica e profissional.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo