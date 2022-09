MEC volta a prorrogar prazo para comprovação de informações do Prouni

O prazo para comprovar informações no Programa Universidade para Todos (Prouni) foi prorrogado mais uma vez pelo Ministério da Educação.

Antes da prorrogação, a etapa seria finalizada em 13 e setembro. Agora, os candidatos pré-aprovados na 2º chamada deverão cumprir a etapa até 16 de setembro.

(Imagem Ilustrativa: Wokandapix por Pixabay)

A nova data foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (13).

Com isso, o novo cronograma fica:

Comprovação de informações: de 1º de setembro a 16 de setembro

Manifestação de interesse na lista de espera: 21 e 22 de setembro

Divulgação do resultado da lista de espera: 26 de setembro

Entrega da documentação: de 26 de setembro a 30 de setembro

Esta é a terceira alteração nas datas que o Ministério da Educação (MEC) oficializa, em relação ao primeiro edital publicado em agosto.

Histórico de problemas

Por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Prouni oferta bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino privadas.

São duas edições por ano. A do 2º semestre de 2022 vem sendo marcada por uma série de problemas:

SUMIÇO DE VAGAS: Em 3 de agosto, candidatos relataram que vagas ofertadas no sistema durante as inscrição “sumiram” e que a classificação parcial não estava aparecendo no site.

ATRASO NOS DADOS: Em 12 de agosto, universidades e entidades do ensino superior acusaram o MEC de atrasar a divulgação de dados do Prouni e comprometer o processo de matrícula dos alunos.

INSTABILIDADE NO SISTEMA: Em 29 de agosto, data em que a 2ª chamada deveria ter sido divulgada, o sistema ficou instável e impediu que os alunos visualizassem os resultados. No dia seguinte, o MEC adiou os prazos do processo seletivo.

Fonte: G1.globo.com