Novo Ensino Médio: Estudantes da 1ª série precisam indicar itinerários para o próximo ano

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu a pesquisa de manifestação de interesse dos itinerários formativos para os estudantes da 1ª série do ensino médio. Cada estudante precisa indicar quais itinerários gostaria de cursar a partir da 2ª série preenchendo formulário na Secretaria Escolar Digital (SED) até 10 de junho.

(Foto: Reprodução/ site novoensinomedio.educacao.sp.gov.br)

São 11 opções de aprofundamento curricular nas áreas do conhecimento, com uma novidade, o aprofundamento Liderança e Cidadania; e mais 15 opções de aprofundamento curricular com formação profissionalizante, sendo 2 opções com cursos do Novotec Expresso e 13 opções com cursos do Novotec Integrado.

Na hora de preencher o formulário na SED, o estudante pode indicar até seis aprofundamentos curricularese cursos profissionalizantes e técnicos, elencando por ordem de preferência.

“É importante destacar que nesta primeira fase o estudante vai indicar qual itinerário tem interesse, depois a direção vai analisar as respostas, discutir com a comunidade escolar, para só então decidir quais itinerários serão ofertados em 2023. Após a definição da oferta pela unidade escolar, os estudantes escolherão na rematrícula qual itinerário vão cursar no ano que vem”, explica Gustavo Mendonça, gestor no Ensino Médio na Seduc-SP.

A partir de 2023, os cursos do Novotec Integrado só poderão ser cursados na 2ª série, como os demais itinerários.

Para orientar os alunos, a Seduc-SP criou o Guia do Estudante, com o detalhamento de cada itinerário formativo e o passo-a-passo para preencher o formulário na SED e está disponível no site https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo