Projeto Guri tem vagas para cursos virtuais de educação musical; veja como se inscrever

O Projeto Guri, programa do Governo do Estado de São Paulo, está com vagas abertas para 21 cursos virtuais de educação musical que serão oferecidos de forma gratuita para diversos níveis de ensino e faixas etárias. As inscrições são realizadas pelo site e se estendem até 3 de abril.

(Imagem Ilustrativa de Jefferson Santos por Unsplash)

Os cursos são divididos em oito encontros, que podem ocorrer uma ou duas vezes por semana, com 1h de duração, através de uma plataforma de videoconferência. As aulas começam em 17 de abril. Alunos com algum tipo de deficiência podem solicitar recursos de acessibilidade.

Dentre as opções disponíveis, há cursos de instrumentos:

Percussão descomplicada e criativa;

Pandeiro brasileiro;

Viola caipira e seus encantos.

Também há cursos de teoria e apreciação musical. Confira:

Iniciação à harmonia musical;

Uma viagem pela história da música;

Primeiros passos musicais;

Apreciação musical.

Há ainda cursos voltados para professores, como “pedagogias em educação musical” e “introdução à flauta doce para educadoras e educadores”.

O projeto oferece certificados para estudantes que completarem, no mínimo, 75% do curso.

Fonte: G1.globo.com