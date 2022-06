Período de rematrícula para Educação de Jovens e Adultos vai até sexta-feira (17)

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de São Paulo que já estão estudando no primeiro semestre letivo de 2022 e desejam continuar no próximo semestre, precisam fazer a rematrícula até a próxima sexta-feira, 17 de junho. O início das aulas no segundo semestre letivo será em 26 de julho.

O processo pode ser feito rapidamente pela Secretaria Escolar Digital (SED), no link: sed.educacao.sp.gov.br. Os alunos que tiverem dificuldades podem solicitar auxílio na secretaria da escola onde estuda ou em qualquer unidade escolar.

(Imagem Ilustrativa: Wokandapix por Pixabay)

Novos estudantes

Para quem quer iniciar os estudos na EJA ou no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) no próximo semestre pode fazer a inscrição de forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento das unidades do Poupatempo; e ainda de forma virtual, também pela SED, em: sed.educacao.sp.gov.br/preinscricao.

A matrícula nestas modalidades somente é permitida para quem tem mais de 15 anos, no caso do EJA ensino fundamental; e mais de 18 anos para o CEEJA e EJA ensino médio. Os candidatos também precisam apresentar os documentos pessoais e comprovante de residência. Para menores de 18 anos a matrícula deve ser feita pelo responsável legal.

Depois de inscrito, o estudante deve consultar a secretaria da escola ou o site da SED, a partir de 21 de julho, para verificar se sua matrícula foi efetivada e em qual unidade escolar, que é definida de acordo com o endereço de residência. Caso o estudante tenha interesse em uma escola específica pode, posteriormente, realizar uma inscrição de transferência por intenção.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo