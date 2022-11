Prazo para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é prorrogado até o dia 23

Foi prorrogado até as 15 horas do dia 23 de novembro o período de inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2023. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site www.vestibulinhoetec.com.br. Para participar é preciso pagar a taxa de R$ 33 até o último dia do prazo. O exame será aplicado em 18 de dezembro, a partir das 8 horas, e terá três horas de duração.

(Imagem Ilustrativa: Ben Mullins por Unsplash)

O vestibulinho oferece vagas para o 1º semestre de 2023 dos cursos de ensino profissionalizante gratuitos. Em Atibaia, na Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Carmine Biagio Tundisi, serão oferecidas 240 vagas, sendo: MTEC em Administração – manhã – 40 vagas; MTEC em Administração – tarde – 40 vagas; MTEC em Marketing – manhã – 40 vagas; MTEC em Marketing – tarde – 40 vagas; MTEC em Desenvolvimento de Sistemas – manhã – 40 vagas; MTEC em Recursos Humanos – noite – 40 vagas.

No Ensino Técnico Presencial noturno estão disponíveis 40 vagas no curso de Técnico de Enfermagem. No EaD – Ensino a Distância – os cursos disponíveis são: Técnico em Administração; Técnico em Comércio; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Guia de Turismo; Técnico em Secretariado; Técnico em Transações Imobiliárias e Pós Técnico em Gestão de Projetos.

Calendário do Vestibulinho

Confira as próximas datas do processo seletivo das Etecs:

até as 15h do dia 23 de novembro: período de inscrição para o Vestibulinho das Etecs;

15 de dezembro: divulgação dos locais de prova;

18 de dezembro – às 8 horas: aplicação da prova presencial;

22 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação do gabarito oficial;

28 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação da classificação geral e convocação para provas de aptidão;

3 e 4 de janeiro: prova de aptidão para os cursos de Canto, Dança, Regência e Teatro.

