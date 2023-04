Prefeitura de Atibaia reforça segurança das escolas do município

Diante dos recentes ataques e ameaças a escolas no país, a Prefeitura da Estância de Atibaia está tomando providências para reforçar a segurança das instituições educacionais do município. Entre as ações imediatas determinadas pela Administração Municipal estão: treinamento com professores, coordenadores e demais colaboradores, aumento das rondas em todas as escolas da cidade e bloqueios nas escolas e arredores.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As medidas, definidas após reunião na última segunda-feira (10), visam tranquilizar a população e inibir qualquer possível investida contra as escolas de Atibaia, em um momento de tensão envolvendo instituições de todo país.

Atibaia já possui um esquema de segurança, como patrulhamento da Guarda Municipal e a Muralha Digital, que conta com o COI – Centro de Operações e Inteligência, um sistema de monitoramento capaz de demonstrar, em segundos, centenas de informações referentes aos veículos que circulam pela cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Recentemente, a Prefeitura também colocou em funcionamento 26 totens de segurança espalhados pelo município em locais como escolas, praças e ruas, munidos de câmeras de monitoramento e integração direta com o sistema da Guarda Municipal, com o objetivo de inibir e registrar a ocorrência de delitos, em mais um importante sistema eletrônico para fortalecer a segurança. Atibaia conta, ainda, com aplicativo de botão de pânico nos celulares dos coordenadores.

A cidade de Atibaia também tem o Programa Operação Delegada, uma parceria com a PM que permite a participação de policiais militares em serviços de patrulhamento durante o período de folga na corporação, com remuneração pelas horas trabalhadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia