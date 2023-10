Provão Paulista: conheça a avaliação que garante vagas nas universidades públicas de SP

O Governo de São Paulo anunciou neste ano o Provão Paulista Seriado, avaliação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) que oferece mais uma chance para alunos da rede pública ingressarem nas instituições estaduais paulistas de ensino superior em 2024. No total, serão 15.369 vagas.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A Educação de SP organizou as principais informações sobre a aplicação do Provão, que acontece entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro. Veja a seguir:

Saiba tudo sobre o Provão Paulista Seriado

● Alunos matriculados nas três séries do Ensino Médio regular nas redes públicas do Estado de São Paulo e em todo o país podem participar do Provão Paulista Seriado;

● 1,1 milhão de estudantes das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio matriculados nas escolas estaduais de São Paulo já estão automaticamente inscritos no Provão Paulista. Ou seja, se você é aluno, basta comparecer à sua escola no dia da aplicação;

● Atualmente, na rede estadual de SP são 435,3 mil alunos matriculados na 1ª série, 395,9 na 2ª série e 356,2 mil na 3ª série;

● As 15.369 vagas são distribuídas nas seguintes universidades: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e nas Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs);

● São 1.500 para a USP, 934 para a Unesp, 325 para a Unicamp, 2.620 vagas para a Univesp e 10.000 vagas para as Fatecs;

● Entre os cursos mais procurados em vestibulares do país, estão 558 vagas para as diversas áreas da engenharia, 89 vagas para direito, 67 para medicina e 33 para psicologia;

● A partir do dia 1º de novembro, os alunos da rede pública estadual e todos os demais inscritos terão à disposição uma página para escolher entre as opções de curso e unidade de interesse;

● Alunos das escolas técnicas estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza também já estão automaticamente inscritos nas provas, que serão aplicadas nas escolas de origem;

● Estudantes de outras redes públicas de São Paulo não administradas pela Seduc-SP e pelo Centro Paula Souza devem conferir a regra de participação na Resolução 43, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 29 de setembro;

● As provas acontecem em datas e horários distintos para alunos de séries distintas, conforme Resolução 43;

● Para alunos da 3ª série do Ensino Médio, as provas acontecem nos dias 28 e 29 de novembro, pela manhã. No primeiro dia de prova, serão aplicados os exames de linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, serão aplicadas as avaliações de matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais e suas tecnologias. A redação também será aplicada no segundo dia de Provão;

● As provas da 2ª série do Ensino Médio acontecem nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no turno matutino. A ordem das provas por áreas de conhecimento será a mesma;

● As provas da 1ª série do Ensino Médio estão marcadas também para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no período vespertino. Linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias estarão na prova do dia 30 e matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais e suas tecnologias na prova do dia 1º;

● Os resultados das provas são cumulativos. Ou seja, quem está em 2023 na 1ª série do Ensino Médio fará provas em 2024 e 2025 e todos os resultados serão contabilizados para que esse estudante seja aprovado, ou não, em uma das universidades do Estado;

● Mora em outro estado? Você pode se inscrever até as 18h desta sexta-feira (6), por meio do site https://provaopaulistaseriado.educacao.sp.gov.br/;

● Alunos de outros estados farão as provas na capital paulista, em locais a serem divulgados em breve pela Secretaria da Educação do Estado;

● Todos os estudantes matriculados atualmente nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e que tiverem interessem em concorrer a uma vaga por meio do Provão Paulista precisarão necessariamente participar da avaliação, uma vez que os resultados serão contabilizados nos anos de 2024 e 2025. Caso o estudante não realize a prova na 1ª série ou 2ª série, ele será excluído do processo do Provão Paulista Seriado;

● Todas as provas serão impressas;

● Apesar de facilitar o ingresso nas universidades paulistas, o Provão Paulista Seriado não exclui a possibilidade de os estudantes interessados também participarem das seleções das quatro universidades, como a Fuvest, e das Fatecs.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo