Provão Paulista: Secretaria da Educação do Estado divulga regras da avaliação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou, em edição extra do Diário Oficial do Estado. na última sexta-feira (29), os detalhes e regras da aplicação do Provão Paulista Seriado, avaliação que permitirá ingresso direto nas universidades estaduais paulistas para 2024. Para alunos que estão na 3ª série do Ensino Médio, o exame será realizado em duas datas, nos dias 28 e 29 de novembro.

Todos os estudantes da rede estadual de ensino estão inscritos automaticamente no Provão Paulista, assim como os alunos das escolas técnicas estaduais (Etecs) e escolas de aplicação da USP, Unesp e Unicamp.

(Imagem Ilustrativa de Antoine Dautry por Unsplash)

A publicação da Secretaria da Educação também trata sobre a divisão do total de vagas por curso em cada uma das instituições parceiras: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e as Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

No total serão 15.369 vagas, distribuídas em:

– 1.500 para a USP;

– 934 para a Unesp;

– 325 para a Unicamp;

– 2.620 vagas para a Univesp; e

– 10.000 vagas para as Fatecs;

Entre os cursos mais procurados em vestibulares do país, estão 558 vagas para as diversas áreas da engenharia, 89 vagas para direito, 67 para medicina e 33 para psicologia.

Os alunos terão a partir de 1º de novembro para definir as opções de cursos que desejam frequentar no ano que vem. O site para a escolha será disponibilizado pela Secretaria da Educação, em parceria com as instituições.

As 15.369 vagas serão distribuídas proporcionalmente e igualitariamente entre alunos da rede estadual de ensino, Etecs, estudantes de outras redes públicas do país e, ainda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

As provas serão aplicadas pela Fundação Vunesp. Alunos que estudam em escolas públicas fora do estado de São Paulo interessados em participar do Provão Paulista devem se inscrever, entre 29 de setembro e 6 de outubro, por meio do site https://provaopaulistaseriado.educacao.sp.gov.br/.

A possibilidade de alunos de outras redes participarem do Provão Paulista Seriado está em consonância com Recurso Extraordinário do Supremo Tribunal Federal (STF) número 614873, que impede que vagas em universidades localizadas nos estados sejam reservadas apenas para estudantes que moram e cursam o Ensino Médio na mesma unidade da federação.

Apesar de facilitar o ingresso nas universidades paulistas, o Provão Paulista Seriado não exclui a possibilidade de os estudantes interessados também participarem das seleções das quatro universidades, como a Fuvest, e das Fatecs.

Para estudantes que estão na 3ª série do Ensino Médio, a prova será impressa e composta por questões de múltipla escolha nas áreas de linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias no primeiro dia (28) e questões de múltipla escolha para matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais, além de redação, no segundo dia (29).

Outras séries

O Provão Paulista Seriado permite com que alunos que hoje estão na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio também comecem a construir a sua trajetória rumo à universidade, uma vez que a participação na avaliação será contabilizada a cada ano para as futuras seletivas dessas mesmas instituições.

Ou seja, os alunos que hoje estão matriculados na 1ª série farão o provão em 2023, 2024 e 2025. A somatória desses três anos será considerada para a classificação. Todas as regras a respeito desses alunos também foram publicadas pela Educação.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo