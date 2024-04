Termina nesta terça (2) prazo para solicitar redução da taxa do Vestibulinho das Etecs

O processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2024 está com inscrições abertas para os pedidos de redução de 50% do valor da taxa de inscrição. A solicitação do benefício deve ser feita até as 15h da próxima terça-feira (2) pelo site vestibulinhoetec.com.br. O valor integral da taxa do Vestibulinho das Etecs é de R$ 40.

Escolas Técnicas Estaduais oferecem acesso à internet e computadores para quem deseja solicitar o benefício (Foto: Roberto Sungi / Centro Paula Souza)

Pode fazer a solicitação quem está regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio, em curso pré-vestibular, curso superior de graduação ou pós-graduação. Além disso, o aluno deve ter remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 2.824) ou estar desempregado.

Para fazer o pedido, o solicitante deve acessar o site do Vestibulinho, clicar no menu Redução, preencher o formulário para redução da taxa e anexar os documentos comprobatórios: comprovante de escolaridade, de renda, de aposentadoria, ou declaração de desempregado, disponível no Anexo I da Portaria. Os arquivos devem ser anexados digitalizados, com tamanho de até 1 mega byte (MB), nos formatos pdf, png, jpg ou jpeg. Os pedidos serão analisados se as inscrições estiverem preenchidas corretamente e os documentos enviados dentro do prazo determinado.

As Etecs oferecem acesso à internet e computadores para quem deseja solicitar o benefício. É necessário entrar em contato diretamente com a unidade mais próxima do requerente para obter informações sobre datas e horários de atendimento.

O resultado desta etapa será divulgado no dia 9 de abril, a partir das 15 horas, pela internet. É importante destacar que quem solicitou o benefício deve aguardar a resposta do pedido para se inscrever no exame. O candidato que obtiver a redução de 50% do valor da taxa poderá realizar a inscrição em um único curso de sua livre escolha.

A Portaria traz informações detalhadas referentes à solicitação da redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Etecs.

Conheça as principais datas do processo seletivo das Etecs para o segundo semestre de 2024:

20 de março a 2 de abril – até as 15h: prazo para solicitar redução da taxa de inscrição

4 de abril a 9 de maio – até as 15h: período de inscrição do Vestibulinho Etec

5 de junho – a partir das 15h: divulgação dos locais de prova

9 de junho – a partir das 13h30: prova do Vestibulinho Etec

12 de junho – a partir das 15h: divulgação dos gabaritos oficiais

1º e 2 de julho – provas de aptidão para os cursos técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro

10 de julho – a partir das 15h: divulgação da lista de classificação geral

Vestibulinho Etec

As inscrições do Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre de 2024 estarão disponíveis a partir do dia 4 de abril, até as 15 horas de 9 de maio, exclusivamente pela internet. O exame será aplicado em 9 de junho. O processo seletivo dá acesso ao Ensino Técnico, Especializações Técnicas e vagas remanescentes para o segundo módulo. As informações sobre a oferta de cursos e vagas serão divulgadas em breve.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo