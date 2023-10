UNIFAAT está com inscrições abertas para o Vestibular 2024

O Vestibular 2024 do Centro Universitário UNIFAAT é uma importante oportunidade de ingressar no Ensino Superior e estudar na melhor instituição de toda a região (a Unifaat possui a maior nota IGC do MEC dentre todas as instituições da região).

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site da UNIFAAT (www.unifaat.com.br/inscricao). A prova é realizada de forma online, tanto para a Unidade Bragança quanto para o Campus Atibaia.

Centro Universitário UNIFAAT (Foto: Divulgação)

Além dos mais de 20 cursos que a UNIFAAT oferece, o vestibular 2024 traz

grandes novidades:

BIOMEDICINA no Campus Atibaia

no Campus Atibaia ADMINISTRAÇÃO e ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

na Unidade Bragança.

e na Unidade Bragança. Bolsas especiais (com vagas limitadas) para quem se matricular até

08/12/2023.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp:

Bragança Paulista (11) 9 4744-1818; Atibaia (11) 4414-4144.

Fonte: Assessoria de Imprensa UNIFAAT