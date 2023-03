11 minutos de caminhada diária evitariam uma a cada dez mortes prematuras

Uma em cada dez mortes prematuras poderia ser evitada se todos fizessem pelo menos metade do nível recomendado de atividade física, apontam pesquisadores da Universidade de Cambridge. Num estudo publicado no British Journal of Sports Medicine, na última terça-feira (28/2), o time de pesquisa afirma que 11 minutos por dia (em torno de 75 minutos por semana), todos os dias, de atividade física de intensidade moderada, como uma caminhada rápida, seriam suficientes para diminuir o risco de doenças cardíacas, derrames e vários tipos de câncer.

(Imagem Ilustrativa de Arek Adeoye por Unsplash)

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. A atividade física, principalmente de intensidade moderada, é fator importante para reduzir o risco dessas doenças, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos façam pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa, por semana. Os pesquisadores descobriram, no entanto, que duas em cada três pessoas relataram níveis de atividade abaixo de 150 minutos por semana de intensidade moderada e menos de uma em dez conseguiu mais de 300 minutos semanais.

Mas vieram com essa boa notícia para quem alega falta de disposição ou de tempo: embora os 150 minutos sejam ideais, mesmo 75 minutos de atividades moderadas por semana fazem toda a diferença, com um risco consideravelmente menor de mortalidade, doenças cardiovasculares e cânceres. Ou seja, metade dos níveis mínimos recomendados de atividades físicas já tem grande efeito na saúde e no risco de morte.

Importante ressaltar que a atividade moderada não precisa envolver apenas esportes ou corrida. Ir a pé ou de bicicleta para o trabalho ou escola, participar de brincadeiras ativas com filhos ou netos, por exemplo, podem ser um ótimo começo.

O estudo

Para entender melhor a quantidade de atividade física necessária para ter um impacto benéfico em várias doenças crônicas e morte prematura, pesquisadores da Unidade de Epidemiologia do Conselho de Pesquisa Médica (MRC) da Universidade de Cambridge realizaram uma revisão sistemática e uma meta-análise, agrupando e analisando dados de evidências publicadas.

No total, foram analisados resultados de 196 artigos, abrangendo 30 milhões de participantes, de 94 grandes coortes de estudo, para produzir a maior análise até o momento da associação entre os níveis de atividade física e o risco de doenças cardíacas, câncer e morte precoce.

Fonte: EuAtleta