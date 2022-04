2º Conexão Atibaia de Voleibol acontece de 21 a 24 de abril

De 21 a 24 de abril Atibaia receberá o 2º Conexão Atibaia de Voleibol, evento de vôlei com disputas no feminino, nas categorias 35, 40, 45, 50 e 55+. Os jogos serão realizados das 7h30 às 22h nos ginásios de esportes “José Pires Alvim” (Elefantão) e “Atílio Russumano Neto” (Elefantinho), na Av. Horácio Netto, nº 1061, Jardim Tapajós.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O 2º Conexão Atibaia de Voleibol busca promover o turismo aliado ao esporte, incentivar hábitos saudáveis e estimular a prática esportiva por pessoas entre 18 e 60 anos, servindo de exemplo aos mais jovens e mostrando que o esporte não tem idade para ser praticado.

Segundo a organização do 2º Conexão Atibaia de Voleibol, a previsão é de que cerca de 300 atletas estejam no evento, que contará com 21 equipes inscritas – de São Paulo, Brasília e Minas Gerais, somando aproximadamente 600 pessoas participando diretamente da iniciativa. Ainda conforme a organização do evento, uma vez na cidade para atuarem nos jogos, a expectativa é de que os participantes também assumam a condição de turistas visitando os atrativos do município.

Em 2021, o 1º Conexão Atibaia de Voleibol foi considerado um sucesso, com 32 equipes, 345 atletas e aproximadamente 1.500 pessoas participando diretamente do evento. A realização do 2º Conexão Atibaia de Voleibol é da Conexão Pró-Sport Eventos Desportivos, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia