Equipe de vôlei de Atibaia joga em casa pelo Campeonato Paulista

Atibaia se prepara para receber um emocionante confronto esportivo no Campeonato Paulista de Vôlei. A equipe local, Climed/Atibaia, estará em quadra nesta sexta-feira, dia 25, enfrentando o SESI, em um embate que promete agitar os fãs do esporte. A partida acontece no Ginásio do Elefantão, a partir das 19h30, e a entrada é gratuita.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A equipe Climed/Atibaia deu início à sua jornada no Campeonato Paulista no dia 19 de agosto, em um duelo contra a forte equipe do Suzano. Apesar da derrota nesse primeiro embate, a determinação da equipe não foi abalada, e os jogadores continuam focados em conquistar resultados positivos no decorrer da competição.

Os treinamentos intensivos ocorrem diariamente, ressaltando o comprometimento e a dedicação dos atletas para demonstrar aos torcedores o seu potencial de crescimento e evolução ao longo do campeonato. A equipe espera que a torcida, que sempre desempenha um papel crucial, compareça em peso para impulsionar os jogadores e criar um ambiente de apoio contagiante.

Serviço

Climed/Atibaia x SESI – Campeonato Paulista de Vôlei

Data: 25 de agosto

Local: Complexo Esportivo do Trabalhador Prof. Antônio Carlos Laureano (Ginásio do Elefantão – Av. Horácio Netto, nº 1061)

Horário: 19h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia