Vôlei de Atibaia vence amistoso contra seleção brasileira

A equipe masculina de vôlei de Atibaia derrotou a seleção brasileira sub-19 em amistoso e está treinando em ritmo forte visando o Campeonato Paulista, que começa neste mês, e também a Superliga C, grande objetivo do time recém-formado na cidade e que tem como técnico Talmo Oliveira, ex-jogador que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, com a seleção brasileira.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os atletas estão treinando em dois períodos em Atibaia: de manhã eles fazem preparação física e passe e no período da tarde movimentação tática e técnica. A estreia no Campeonato Paulista ocorre em 12 de agosto, em São José dos Campos, contra o time local, e no dia 19 acontece o primeiro jogo em Atibaia, contra Guarulhos, às 19h, no Ginásio Elefantão.

Na semana passada, a equipe de Atibaia realizou um amistoso contra a seleção brasileira sub-19 e venceu por 4 sets a 0. A torcida deu um show no ginásio e doou pacotes de macarrão, que foram repassados ao Fundo Social de Solidariedade. Os torcedores vão ter papel importante nos jogos em casa e a participação deles começou ainda antes dos torneios. Em uma votação pela internet, os torcedores escolheram a cor da camisa que o time de Atibaia irá usar. Foram mais de 1.200 votos e um uniforme roxo e rosa foi o escolhido.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A formação da equipe de Atibaia é uma iniciativa da Associação Esportiva de Atibaia (AEA), que desenvolve várias modalidades e tem o vôlei como carro-chefe. De acordo com a AEA, o objetivo principal do time masculino recém-formado é a Superliga C, no final de outubro, para buscar acesso à Superliga B.

O vôlei de Atibaia conta com o apoio e incentivo da Prefeitura de Atibaia e a parceria das empresas Climed Saúde, Hospital Albert Sabin, Big Supermercados, Big Empório, Unimagem, UNIFAAT e Contati Contabilidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia