Atibaia forma time masculino de vôlei sob comando de Talmo Oliveira

Um time forte que busca destaque no cenário do vôlei masculino nacional está sendo formado em Atibaia, sob o comando do técnico Talmo Oliveira, ex-jogador que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, com o Brasil. A iniciativa é da Associação Esportiva de Atibaia (AEA) em parceria com a Prefeitura.

O lançamento da equipe vai ocorrer na próxima segunda-feira (20), às 19h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

“Estou muito feliz em fazer parte da família Atibaia vôlei. A tradição do voleibol de Atibaia sempre foi referência no estado de São Paulo, na formação de atletas, nas competições regionais e na paixão do torcedor pelo voleibol. Agora estamos focados e trabalhando muito para escrevermos o nome de Atibaia no cenário nacional. Teremos um longo e difícil caminho para chegarmos à tão sonhada Superliga, onde estaremos competindo com as grandes equipes do país. Contamos com a torcida apaixonada de Atibaia para escrevermos juntos a nossa grande história”, disse Talmo, que já realizou com sucesso grandes projetos como este que se inicia em Atibaia.

A AEA é uma associação esportiva sem fins lucrativos fundada em 2004 por ex-atletas e cidadãos de Atibaia com o intuito de promover e desenvolver o esporte. A AEA desenvolve várias modalidades e tem o vôlei como carro-chefe. O projeto da associação atende cerca de 400 participantes, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, da faixa etária de 10 a 85 anos, desde a iniciação até a terceira idade.

O projeto de 2022 visa a participação da equipe adulta masculina no Campeonato Paulista divisão especial, na Superliga C e na Superliga B. Com grandes objetivos, o voleibol de Atibaia almeja estar entre os melhores do país, proporcionando entretenimento, desenvolvimento e visibilidade do município em âmbito nacional.

