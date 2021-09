Climed/Atibaia conquista primeira vitória no Campeonato Paulista de Vôlei Masculino

O Vôlei Futuro visitou o Climed/Atibaia nesta segunda-feira, às 18h, no ginásio Elefantão, em Atibaia, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista de vôlei masculino. O confronto estava inicialmente marcado para o último dia 17, mas foi adiado após dois atletas do time do Atibaia testarem positivo para Covid-19.

(Foto: Reprodução Instagram/ @byjukageyama)

O Climed/Atibaia venceu a partida por 3 sets a 2, em jogo equilibrado, com parciais de 22/25, 25/19, 20/25, 30/28 e 15/10.

A próxima disputa das duas equipes será a última da primeira fase do Campeonato Paulista Masculino. Eliminadas, as equipes cumprem tabela nesta reta final da competição.

O Vôlei Futuro enfrentará o Sesi na próxima sexta-feira (1). Já o Atibaia joga contra o Iacanga, na mesma data, às 18 horas.