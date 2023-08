Equipe de Vôlei de Atibaia busca sucesso no Campeonato Paulista 2023 com olhos na Superliga C

A equipe masculina de vôlei Climed/Atibaia está pronta para entrar em ação na disputa do Campeonato Paulista 2023 – Divisão Especial. O time estreia na competição no dia 19 de agosto e, de olho na Superliga C, tem se preparado e dedicado aos treinamentos e à preparação física para defender com orgulho o nome de nossa cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Sob o comando do técnico Marcelo Paolinetti, a equipe tem buscado aprimorar seus fundamentos e táticas de jogo, visando enfrentar adversários de alto nível durante o Campeonato Paulista. “Nossos atletas estão comprometidos, mas sabem que o desafio é grande. Eles vão entrar em quadra mostrando sempre o seu melhor. Procuro passar a eles que não deixe que a emoção interfira durante o jogo. Temos pessoas jovens e com gás para mostrar o potencial e faço com eles uma cobrança sadia, ou seja, converso, e falo sempre que não é porque temos gigantes como adversários, que vamos perder”, comenta Paolinetti, que desempenha papel fundamental na equipe desde 2009.

O Campeonato Paulista representa um preparatório para a Superliga C, que acontecerá de 01 a 15 de novembro, para conquistar a classificação para a Superliga B, que começa em janeiro de 2024. “Essa competição é a porta de entrada para a Superliga. Estamos trabalhando intensamente para bons resultados e a equipe está muito empenhada, unida e disposta. Eu confesso que não sabia nem pegar em uma bola de vôlei, pois sempre pratiquei atletismo. Em uma brincadeira, comecei a jogar vôlei e hoje estou 100% dedicado a esse esporte. A Superliga C nos classifica para a B, que é um campeonato nacional, dando acesso à elite. Estou bem empolgado para os jogos e temos a certeza de que, se depender do empenho da equipe e da nossa torcida, vêm bons resultados para Atibaia”, comenta o atleta Tiago André Socher, de 21 anos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 25 de agosto, a equipe de vôlei de Atibaia joga em casa contra o SESI, no Ginásio do Elefantão, pelo Paulista. “Costumo falar que a torcida é o 7º jogador em quadra. Faz 8 anos que treino pelo Climed/Atibaia e tenho muito orgulho de fazer parte desse time, pois garra e determinação não faltam. Estamos em um treinamento intenso, três vezes por dia. O esporte me ensinou muito e, por conta de tudo que aprendi em quadra, consegui me formar Fisioterapeuta. O vôlei me fez enxergar como é a vida, me ensinou a ter foco e perseverança. Aqui em Atibaia o incentivo é grande, e acaba tirando as pessoas da rua, com aprendizado, mudança de vida e escolhas certas”, ressalta o atleta Webert Tadeu da Silva, de 26 anos.

O vôlei de Atibaia faz parte da AEA (Associação Esportiva Atibaia) que, com o apoio da Prefeitura, desenvolve também projetos para crianças que pretendem ingressar nessa modalidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia