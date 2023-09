Equipe de vôlei de Atibaia conquista primeira vitória no Campeonato Paulista

A equipe de vôlei Climed/Atibaia comemora sua primeira vitória no Campeonato Paulista, conquistada na última sexta-feira, 1º de setembro, em uma emocionante partida contra o “Vôlei Renata”, em Campinas, que terminou com um placar de 3 sets a 2. Com esse resultado positivo, o time está disposto a continuar sua jornada conquistando bons resultados, de olho na Super Liga C.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O próximo desafio da equipe de Atibaia acontecerá no dia 8 de setembro, a partir das 19h30, e será realizado em casa, no Ginásio do Elefantão. O apoio da torcida é fundamental para os jogadores, que estão em busca de mais uma vitória com o objetivo de alcançar resultados ainda melhores.

O Campeonato Paulista representa um preparatório para a Superliga C, que acontecerá de 01 a 15 de novembro, para conquistar a classificação para a Superliga B, que começa em janeiro de 2024. “Essa competição é a porta de entrada para a Superliga. Estamos trabalhando intensamente para bons resultados e a equipe está muito empenhada, unida e disposta. Portanto, o apoio da torcida nesta sexta-feira é fundamental para engajar nossa equipe. Participem, a entrada é gratuita”, convida o técnico Marcelo Paolinetti.

Os treinamentos intensivos ocorrem diariamente, ressaltando o comprometimento e a dedicação dos atletas para demonstrar aos torcedores o seu potencial de crescimento e evolução ao longo do campeonato. A equipe espera que a torcida, que sempre desempenha um papel crucial, compareça em peso para impulsionar os jogadores e criar um ambiente de apoio contagiante.

Confira as próximas partidas da equipe Climed/Atibaia:

08/09

Ginásio do Elefantão – 19h30

Climed/Atibaia x Super Vôlei St. André

Ginásio do Elefantão – 19h30

Climed/Atibaia x Farma Conde São José

Ginásio da Ponte Grande (Guarulhos) – 19h30

Climed/Atibaia x Vedacit Vôlei

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia