Equipe de vôlei de Atibaia faz estreia em casa e convoca torcida

Nesta sexta-feira (19), o time masculino de vôlei de Atibaia fará sua estreia em casa no Campeonato Paulista, diante da equipe de Guarulhos, às 19h, e está convocando a torcida para comparecer ao Ginásio Elefantão para apoiar os atletas. A entrada é gratuita.

Atibaia disputou sua primeira partida na competição na última sexta-feira, quando foi derrotada por São José dos Campos fora de casa por 3 sets a 0. O confronto contra Guarulhos deve ser mais um jogo difícil, prevê o técnico Talmo Oliveira, medalhalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992 como jogador.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“Será uma estreia importante para nossa equipe. Estamos evoluindo a cada treinamento, mas sabemos que enfrentaremos uma grande equipe, que está entre as quatro maiores do Brasil. Nosso foco para o momento é continuar evoluindo e aprendendo a enfrentar as grandes equipes, saber sair de situações difíceis durante os jogos. Isso nos dará mais experiência para os jogos do Paulista e da Superliga C”, disse o treinador.

O objetivo principal do time recém-formado é a Superliga C, no final de outubro, para buscar acesso à Superliga B. Antes disso, porém, Atibaia disputa o Paulista e conta com o apoio dos torcedores, cuja participação começou ainda antes dos torneios. Em uma votação pela internet, eles escolheram a cor da camisa que a equipe irá usar. Foram mais de 1.200 votos e um uniforme roxo e rosa foi o escolhido.

“Estou convidando a torcida para a primeira partida em casa no Campeonato Paulista. Vamos fazer o ginásio tremer, vamos fazer uma grande festa e buscar uma grande vitória também”, afirmou o técnico Talmo Oliveira.

A formação da equipe de Atibaia é uma iniciativa da Associação Esportiva de Atibaia (AEA), que desenvolve várias modalidades e tem o vôlei como carro-chefe. O vôlei de Atibaia conta com o apoio e incentivo da Prefeitura da Estância de Atibaia e a parceria das empresas Climed Saúde, Hospital Albert Sabin, Big Supermercados, Big Empório, Unimagem, UNIFAAT e Contati Contabilidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia