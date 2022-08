Confira a tabela do Atibaia no Campeonato Paulista de Vôlei

O Atibaia Vôlei vai estrear contra o São José no Campeonato Paulista da modalidade. O primeiro confronto está agendado para o dia 12, no ginásio do CTA em São José dos Campos.

A novidade da equipe está na beira da quadra. O medalhista olímpico Talmo Oliveira é quem vai comandar a equipe na competição.

Talmo Oliveira (ao centro) vai comandar o Atibaia (Foto: Instagram/ Reprodução)

Com oito participantes nesta edição, as equipes formarão um grupo único, com as duas mais bem colocadas indo direto para as semifinais. Os times de terceiro ao sexto farão as quartas de final, passando duas para se juntar à semi.

Confira a tabela de jogos do Atibaia na 1ª fase do Campeonato Paulista:

12/08 – Sexta-feira – 20h

São José x Atibaia

Local: CTA São José dos Campos

19/08 – Sexta-feira – 19h

Atibaia x Guarulhos

Local: Elefantão

26/08 – Sexta-feira – 19h30

Campinas x Atibaia

Local: Taquaral

31/08 – Quarta-feira – 19h

Atibaia x Araçatuba

Local: Elefantão

03/09 – Sábado – 16h

Santo André x Atibaia

Local: Pedro Dellantonia

09/09 – Sexta-feira – 19h

Suzano x Atibaia

Local: Gin. Lázaro Germano (Guararema)

16/09 – Sexta-feira – 19h

Atibaia x Sesi – São Paulo

Local: Elefantão

