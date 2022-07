2º Festival de Voo Livre será realizado em setembro em Atibaia

Acontece no primeiro fim de semana de setembro, nos dias 03 e 04, a segunda edição do Festival “Takao Ono” de Voo Livre, na Pista de Pouso de Voo Livre de Atibaia. O evento traz muita música, gastronomia, além do esporte que é cartão postal da cidade: o Voo Livre!

Pouso de Voo Livre (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento será aberto ao público, realizado com o apoio da Prefeitura de Atibaia em parceria com o CAVL (Clube Atibaiense de Voo Livre), das 13h às 20h com diversas atrações musicais e culturais. O evento simboliza a comemoração da prática do Voo Livre na cidade.

A programação no sábado (03) tem muito rock brasileiro e internacional com a primeira banda que vai agitar o palco na Pista de Pouso, às 16h. Já no domingo (04), às 17h, a segunda banda encerra o evento.

A Pista de Pouso de Atibaia está localizada na R. Comendador Jácomo Antônio La Selva, 99 – Itapetinga.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia