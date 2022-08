2° Festival Takao Ono de Voo Livre acontecerá em setembro no Pouso de Atibaia

O Pouso de Voo Livre de Atibaia receberá, nos dias 3 e 4 de setembro, a segunda edição do Festival “Takao Ono” de Voo Livre, evento que promete trazer muita diversão, música com bandas locais, barraquinhas e food trucks, além do esporte que vai colorir o céu com paragliders e asas-deltas.

Pouso de Voo Livre (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O festival, que simboliza a comemoração da tradicional prática do Voo Livre em Atibaia, homenageia Takao Ono, um dos fundadores do Clube Atibaiense de Voo Livre, com a carteirinha 001. O evento será aberto ao público, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia e realização do CAVL (Clube Atibaiense de Voo Livre).

A programação no sábado (3) inicia às 13h, com a abertura da praça de alimentação e competições de voo livre (a depender da condição climática propícia), além de muito rock brasileiro com a banda Delação Premiada, primeiro grupo local a agitar o palco do Pouso, às 16h, seguindo com premiação dos pilotos participantes das competições, prevista para acontecer às 18h, e encerramento do show às 20h.

No domingo (4), as festividades começam às 13h, dependendo da condição climática haverá mais competição dos pilotos de voo livre, seguida de reggae raiz com a banda Floral de Jah, às 18h, com encerramento do festival às 20h.

O Pouso de Voo Livre de Atibaia está localizado na Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, 99 – Itapetinga.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia