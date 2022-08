2° Festival Takao Ono de Voo Livre acontece neste fim de semana em Atibaia

Em comemoração à prática do Voo Livre em Atibaia, neste fim de semana, dias 3 e 4 de setembro, acontece a 2ª edição do Festival Takao Ono de Voo Livre, evento para toda a família e visitantes, com muita diversão, barraquinhas e food trucks de comidas típicas, além de muita música de bandas locais de Atibaia, na Pista de Pouso de Voo Livre (Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, nº 99, Itapetinga).

Pouso de Voo Livre (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Festival homenageia Takao Ono, sócio honorário do Clube Atibaiense de Voo Livre (CAVL) e responsável pela primeira carteirinha do esporte na cidade, a 001. Aberto ao público, o evento conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia e realização do CAVL.

Serão dois dias de Festival: no sábado (3), às 13h, acontece a abertura da praça de alimentação e competições de voo livre (a depender da condição climática propícia). No período da tarde haverá muito rock brasileiro no palco do Pouso, com a banda Delação Premiada, às 16h e, na sequência, a premiação dos pilotos participantes das competições, prevista para as 18h, com término do show às 20h.

A programação no domingo (4) tem início às 13h, com a praça de alimentação aberta ao público. Às 15h acontece o show Elvis Presley Cover da Banda Granada e em seguida, haverá muito reggae raiz com a banda Floral de Jah, às 18h, encerrando o Festival com a linda paisagem do Pouso às 20h.

No Festival haverá caixas de arrecadações para o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia e os organizadores pedem a todos os pilotos participantes e visitantes, a doação de 1kg de alimento não perecível, bem como itens de higiene, para posterior repasse a projetos sociais da cidade, como a creche do bairro, Mãe Natureza.

A competição dos pilotos de Voo Livre está prevista para acontecer no sábado (3), enquanto no domingo (4) serão realizadas apenas atividades e práticas do esporte. Vale lembrar, no entanto, que o Festival poderá contar com alterações em sua programação, uma vez que esse esporte depende das condições climáticas para ser praticado – portanto a competição de sábado pode ser transferida para o domingo caso o clima não esteja propício.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia