41º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia conhece campeões em diversas modalidades

Disputada desde o final de fevereiro, a 41ª edição do Torneio dos Trabalhadores de Atibaia, tradicional competição esportiva promovida pela Prefeitura, está agitando as empresas do município com embates acirrados e muita amizade entre os competidores. Diversas modalidades já premiaram seus campeões, e agora o torneio será suspenso pelo período de quase duas semanas.

Em virtude da mudança no calendário do Governo do Estado de São Paulo, será necessária uma suspensão no torneio, de 24 de abril até 5 de maio, pois Atibaia estará focada na condução de sua delegação nos Jogos da Melhor Idade, que acontecem na cidade de Itapira.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As competições do Torneio dos Trabalhadores começaram em 26 de fevereiro e vão até maio, de segunda a sexta, a partir das 19h, além de sábados, domingos e feriados, em horários pré-determinados e informados pela Comissão Técnica através de Boletins Esportivos Oficiais.

Em 2023 estão sendo disputadas 19 modalidades, todas no feminino e também no masculino: atletismo; basquetebol; bilhar; biribol; bocha; damas; dominó; futebol de campo; futebol society; futevôlei; futsal; handebol; natação; pebolim; voleibol; vôlei de praia; tênis de mesa; truco; e xadrez.

No Torneio dos Trabalhadores de Atibaia deste ano os funcionários-atletas disputam o “Troféu Oswaldo Mendes Sobrinho”, em homenagem ao ex-vereador já falecido, e a exemplo da última edição (2022) a premiação acontece em duas categorias, sendo uma para cada gênero, ou seja, o torneio mais uma vez consagrará um campeão geral no feminino e também um campeão geral no masculino.

As três empresas melhores colocadas na classificação geral do torneio, tanto no feminino quanto no masculino, recebem troféus. Também há troféus para as empresas que conquistarem a primeira e a segunda posições de cada modalidade disputada, em cada gênero. E ainda são distribuídas medalhas para os funcionários-atletas que alcançarem as três primeiras posições de cada modalidade disputada, em cada gênero.

Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, o Torneio dos Trabalhadores de Atibaia objetiva a promoção do esporte em benefício da saúde e do bem-estar, assim como meio de lazer e integração de trabalhadores no município, reunindo funcionários-atletas de diversas empresas estabelecidas na cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia