41º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia reuniu cerca de 700 funcionários-atletas

Praticamente três meses de disputas esportivas, movimentando cerca de 700 funcionários-atletas de 47 empresas da cidade. Esses números, em meio aos troféus e medalhas premiando aqueles que se destacaram nos jogos, representam o resultado mais expressivo da 41ª edição do Torneio dos Trabalhadores de Atibaia.

No torneio deste ano os funcionários-atletas disputaram o “Troféu Oswaldo Mendes Sobrinho”, em homenagem ao ex-vereador já falecido, e a exemplo da última edição (2022) a premiação se deu em duas categorias, uma para cada gênero, registrando recorde em participação nas modalidades do masculino e o triplo de empresas no feminino (de 4 para 12 empresas neste segundo ano de oferta da categoria).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A 41ª edição do Torneio dos Trabalhadores de Atibaia, tradicional competição esportiva promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura, contou com 18 modalidades disputadas de fevereiro a maio, todas no feminino e também no masculino: basquetebol; bilhar; biribol; bocha; damas; dominó; futebol de campo; futebol society; futevôlei; futsal; handebol; natação; pebolim; voleibol; vôlei de praia; tênis de mesa; truco; e xadrez.

A cerimônia de premiação e encerramento do torneio aconteceu na última quarta-feira (31), no Fórum da Cidadania, consagrando, no feminino: a Prefeitura em primeiro lugar, com 107 pontos; Grupo RLP em segundo lugar, com 58 pontos; e Ballagro em terceiro lugar, com 54 pontos; e, no masculino: a Prefeitura em primeiro lugar, com 73 pontos; Norte Solutions em segundo lugar, com 59 pontos; e Grupo RLP, com 42 pontos.

As três empresas melhores colocadas na classificação geral do torneio, tanto no feminino quanto no masculino, receberam troféus e também foram entregues troféus para as empresas que conquistaram a primeira e a segunda posições de cada modalidade disputada, em cada gênero. E ainda foram distribuídas medalhas para os funcionários-atletas que alcançaram as três primeiras posições de cada modalidade disputada, em cada gênero.

Confira o último boletim informativo da competição, com o quadro de honra do 41º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia contendo as empresas inscritas e as classificações finais de cada modalidade e gerais, ambas tanto no feminino quanto no masculino.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia