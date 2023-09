Atibaia alcança 4º lugar na classificação geral dos Jogos Campeões da Vida (JOCAVI)

Os atletas da Melhor Idade de Atibaia brilharam no palco esportivo dos Jogos Campeões da Vida (JOCAVI), conquistando o 4º lugar na classificação geral. A equipe local demonstrou, mais uma vez, um impressionante empenho e dedicação ao conquistar mais de 20 medalhas durante a competição. Os jogos foram realizados em São Bernardo do Campo, no período de 12 a 26 de agosto, reunindo 22 cidades e cerca de 1.200 atletas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As conquistas da equipe de Atibaia incluíram 10 medalhas de ouro, 8 de prata e 3 de bronze, distribuídas nas modalidades de atletismo, damas, natação, peteca, sinuca, tênis, tênis de mesa e vôlei adaptado feminino.

Nos “Jogos Campeões da Vida”, a cidade foi representada com 80 participantes, nas modalidades de coreografia, jogos de mesa, bocha, vôlei feminino adaptado, natação, sinuca e a estreante peteca, na qual a equipe conquistou uma medalha de ouro neste torneio.

Conheça os medalhistas de Atibaia

Atletismo:

Bernadete da Silva – 70 anos – medalha de ouro

José Maria Leite – 53 anos – medalha de prata

Elisabete Bonami M. de Lima – 60 anos – medalha de prata

Damas:

Carlos Roberto Lino – 70 anos – medalha de bronze

Natação:

Maura Bispo (livre) – 87 anos – medalha de ouro

Regina Maria Aguiar (livre) – 73 anos – medalha de ouro

Equipe de revezamento 4×25 – medalha de ouro

Marlene Garcia Latini (livre) – 87 anos – medalha de prata

Luiz Roberto Cabral Ferraz (livre) – 70 anos – medalha de prata

Marlene Garcia Latini (costas) – 87 anos – medalha de prata

Peteca:

Equipe especial – Elza Katahara e Luzia Guenkawa – medalha de ouro

Sinuca:

Kelly Cristina Filogonio Pedreira – 55 anos – medalha de ouro

Celina Satie Tanabe Fujuhara – 61 anos – medalha de prata

Tênis:

Maria de Fátima Bragança S. de Oliveira e Salete Ap. de Campos – medalha de ouro

Tênis de Mesa:

Marina Inoue – 82 anos – medalha de prata

Kazuko Nakazone – 77 anos – medalha de prata

Aparecida Gomes Soares – 70 anos – medalha de bronze

Voleibol Adaptado Feminino:

50+ – ouro

60+ – ouro

70 + – prata

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia